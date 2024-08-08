健康網》頭痛恐身體警訊 醫列4種不尋常痛法

醫師指出，若突然出現劇烈的頭痛，尤其是從未有過類似經歷，可能是蛛網膜下腔出血、腦動脈瘤或其他嚴重問題的徵兆。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕頭痛是很常見的毛病，很多時候不止自己有，家人也多有頭痛的問題，甚至互相分享止痛藥吃，之後就不去理會它，但你知道嗎？頭痛很可能是身體給的警訊！陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢表示，4種頭痛務必盡快就醫，包括：突發性頭痛、突然加劇、頻率增加、合併其他症狀。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，頭痛可說是現代人的文明病，相信大多數人都曾經經歷過，有些時候頭痛起來，不只是頭痛欲裂，也可能伴隨頭暈、噁心、頭脹等症狀，對生活產生巨大影響；很多人都會習慣透過吃止痛藥來緩解，但在某些不尋常的情況下，頭痛可能是身體給你的警訊。

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●突發性頭痛：突然出現劇烈的頭痛，尤其是從未有過類似經歷，可能是蛛網膜下腔出血、腦動脈瘤或其他嚴重問題的徵兆。此外，如果是相關疾病的高危險族群，也一定要定時健康檢查，及早發現可能的病灶喔！

●突然加劇：第二種情況為原本輕微的頭痛突然變得非常劇烈，甚至無法忍受，有時候連止痛藥都無法緩解，或是頭痛時間持續更久，這種情況下要特別警惕，因為可能有潛在的腦部問題。

●頻率增加：如果本身有頭痛習慣，但近期頭痛的次數明顯增加，尤其是短期內頻繁發作，甚至誘發頭痛的原因增加，如畏光、單側痛變霜側痛等，這樣的情況應該及早就醫，查明原因。

●合併其他症狀：若頭痛伴隨著其他不尋常的症狀，如視力模糊、言語困難、肢體麻木、嗜睡昏迷等，有可能非原發性頭痛所引起的頭痛，而是有其他病症引發，應立即就醫檢查。

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