健康網》不吃止痛藥！ 擺脫難纏偏頭痛中醫有解方

中醫師表示，偏頭痛發作時常伴隨著噁心、嘔吐、畏光等症狀，可能持續數小時至數天不等，使患者的生活和工作受到影響；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕37歲龔小姐是職業媽媽，長期頭痛，頭暈、耳鳴、失眠煩躁不安，每次頭痛都是從頸部沿著後腦痛到太陽穴，頭痛欲裂，若情緒不佳和月經來前更痛，甚至需服麻啡類藥物才能止痛，每天都要吃很多顆止痛藥，因不想一直靠西藥進而求助中醫。經過一段時間的中藥粉及水煎藥調理和特殊放血治療後，頭痛頭暈發作的頻率和痛的程度逐漸減少，止痛藥減到剩一顆，情緒也比較不煩燥，睡眠也改善很多。

偏頭痛的症狀與誘發原因

東港馬光中醫診所醫師蘇奕蓁指出，偏頭痛是一種反復發作性頭痛，通常伴隨著噁心、嘔吐、畏光等症狀，可能持續數小時至數天不等，頭痛程度劇烈而使患者的正常生活和工作受到影響。好發年齡在25～45歲，女性因為月經的緣故是男性的3倍。

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蘇奕蓁表示，偏頭痛的病因與體質、遺傳、生活作息有關，誘發因子可能是生活壓力、失眠、荷爾蒙改變、飲食（如巧克力、起司、柑橘類）等。目前西醫尚無法完全治癒偏頭痛，發作時需服止痛藥來減輕症狀，但因長期吃止痛藥會有副作用和成癮性，許多患者轉而求助中醫。

中醫師指出，偏頭痛的病因與體質、遺傳、生活作息有關，誘發因子可能是生活壓力、失眠、荷爾蒙改變、飲食等；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫4證型治療偏頭痛

蘇奕蓁提到，偏頭痛在中醫典籍中屬「偏頭風」的範圍。主要是由於自身體質虛加上外在受風寒、勞累、飲食不節、睡眠不足，導致頭部經絡痺阻、氣血運行不暢，「不通則痛」，而導致頭痛甚至頭暈。臨床上認為，偏頭痛與風、痰、瘀、虛最為密切：

1.風寒侵襲，脈絡瘀阻

症狀：頭痛劇烈其痛連及頸項，吹風會加重症狀，可用川芎茶調散加減。

2.七情過極，氣血瘀滯

症狀：突發頭痛如裂兼眩暈，伴心煩易怒、伴隨噁心、嘔吐，用天麻鉤藤飲加減。

3.飲食不節，痰濁上擾

症狀：頭痛而暈，嘔吐痰涎，方用半夏天麻白术散加減。

4.氣血虧虛，腦竅失養

症狀：頭痛緩慢發作，纏綿不癒，遇勞累加重。氣虛者常用四君子湯加減，偏血虛者用四物湯加減。

告別偏頭痛中醫教穴道按摩。（馬光中醫診所提供）



放血也有助於緩解頭痛

蘇奕蓁說，根據多年治頭痛經驗發現，患者都是以上4種證型不同程度的夾雜。有很多偏頭痛患者都有不同程度的貧血，也就是血虛，因「不通則痛」故必有血瘀，所以可另加通竅活血湯活血、養血或加上一些放鬆情緒的藥如香附、柴胡，再配合針灸，如百會穴、通天穴、本神穴、風池穴、率谷穴、內關穴、列缺穴、太衝穴、足三里穴等等，因症狀不同而取不同穴位，適當時機則採「放血」療法，臨床上幾乎都可馬上緩解頭痛。

另外，她也提醒，必須要注意生活作息和飲食要正常，睡眠要充足，天冷時要注意保暖，每天做頭部穴位按壓，如百會穴、玉枕穴、風池穴、率谷穴、合谷穴，每穴每次按壓1-2分鐘，每天早晚各按壓一次。有偏頭痛的症狀要儘早治療、勿拖延，才能早日脱離偏頭痛的魔咒。

東港馬光中醫診所醫師蘇奕蓁（馬光中醫診所提供）



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