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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心臟衰竭治療新希望！研究：人工心臟可助心肌再生

2025/01/02 16:18

目前末期心衰竭患者存活，主要仰賴心臟移植或左心室輔助器等人工心臟裝置支持；示意圖。（圖取自photoAC）

目前末期心衰竭患者存活，主要仰賴心臟移植或左心室輔助器等人工心臟裝置支持；示意圖。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕心臟衰竭患者有福了！最新醫學研究發現，讓心臟「休息」可能是啟動心肌再生的關鍵。美國亞利桑那大學（University of Arizona）最新研究顯示，部分使用人工心臟的患者出現心肌細胞再生現象，為心臟衰竭治療開創嶄新方向。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導，研究刊登於權威醫學期刊《循環》（Circulation）。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，全美約700萬成人罹患心臟衰竭，每年奪走14%病患性命。目前末期心衰竭患者的存活，主要仰賴心臟移植或左心室輔助器（LVAD）等人工心臟裝置支持。

「就像運動後的肌肉需要休息才能恢復，心臟或許也是。」亞大醫學院薩維爾心臟中心（Sarver Heart Center）主任薩迪克（Hesham Sadek）教授解釋，「但心臟必須持續跳動維持生命，這可能是它無法自行修復的原因。」

這項研究獲得國際知名的萊杜克基金會（The Leducq Foundation）資助。該基金會專注支持全球心血管疾病研究，透過『跨大西洋卓越網絡計畫』（Transatlantic Networks of Excellence Program）促進國際合作。在基金會支持下，跨國研究團隊分析植入人工心臟患者的心臟組織。他們運用碳定年法檢測細胞年齡，發現令人振奮的結果：這些患者的心肌細胞再生速率竟是健康心臟的六倍以上。

「這是首次確切證實人類心肌具有再生潛力，」薩迪克教授表示，「人工心臟可能創造類似『臥床休息』的效果，讓心臟得以喘息、自我修復。」這項發現呼應他2011年發表於《科學》（Science）期刊的研究：心肌細胞在胎兒時期活躍分裂，出生後即停止，專注於輸送血液的任務。

目前約25%使用人工心臟的患者出現心肌再生反應。研究團隊下一步將著重於提高這個比例，薩迪克教授指出，「如果能讓所有患者都產生再生反應，我們就更接近治癒心臟衰竭的目標了。」

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