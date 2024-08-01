偏頭痛常吃止痛藥恐更痛！ 台灣頭痛學會推「友善職場指南」

台灣頭痛學會推出「偏頭痛友善職場指南」，呼籲企業共同響應。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣約200萬人受偏頭痛所苦，有些人習慣吃止痛藥忍一下，但醫師提醒，萬一止痛藥過量，反而要小心引發「藥物過量使用頭痛」。台灣頭痛學會今（1日）也公布推出全台首份「偏頭痛友善職場指南」，呼籲企業共同響應，為病友打造更友善的職場環境。

台灣頭痛學會理事長楊鈞百表示，偏頭痛不只是頭痛，而是三叉神經血管過度敏感，當「抑鈣素相關基因胜肽」（CGRP）對中樞與周邊神經帶來刺激造成血管擴張與發炎，訊號經三叉神經傳遞到腦部引發疼痛，女性發生機率是男性3倍，且以18至50歲青壯年最常見。

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楊鈞百指出，偏頭痛發作時，通常會造成全身性症狀，包括持續4至72小時單側或雙側中重度頭痛，還有噁心、嘔吐、對光或聲音敏感等症狀，嚴重干擾工作及生活品質，甚至影響睡眠，導致憂慮或焦慮。

台灣頭痛學會秘書長吳致緯分享，曾碰過1名醫療工作人員，因為偏頭痛而無法忍受手術室光線，影響工作進行，對當事人來說，真的是苦不堪言。

吳致緯指出，根據「偏頭痛病友生活調查」發現，大部分病人一開始會到一般診所就醫，僅1成選擇至醫院神經內科求診，平均需花費約3.3年才能診斷。

吳致緯強調，該調查也發現，近5成病友常自行在藥局買止痛藥服用，但過量反而會讓頭更痛，提醒每週吃止痛藥的天數超過3天以上，或1個月使用藥物超過10至15天以上，就表示藥物使用量過多，無差別止痛不但無法緩解疼痛，還可能會引發「藥物過量使用頭痛」。

「那種疼痛堪比生產之痛，甚至是平常經痛的2、3倍。」偏頭痛病友劉小姐說，為了緩解症狀維持生活，她頻繁服用止痛藥，甚至到了每2小時1次，但混合服用處方藥和成藥並未改善症狀，仍然痛到無法出門、生活不能自理，嚴重影響工作，時常需要請假或在家辦公，直到在神經內科接受治療，情況終於好轉。

台灣頭痛學會提醒，偏頭痛自我檢測口訣為「54321」，若有頭痛超過5次以上、每次持續4小時以上、3天內會自行緩解、具有至少2項特徵（包括單側、搏動性抽痛、疼痛程度中或重度、日常活動會加劇頭痛）、合併其中1項症狀（包括噁心或嘔吐、畏光及怕吵等），就可能是偏頭痛的徵兆，建議盡速就醫、及早治療。

台灣頭痛學會也推出「偏頭痛友善職場指南」，共有4大原則，呼籲企業共同響應，細節如下：

1.友善環境：管理辦公環境中可能觸發偏頭痛的因子，包括減少異味、直射或閃爍的光線、噪音及突然的溫度變化等，提供員⼯舒適的⼯作空間。

2.友善氛圍：透過教育宣導讓公司同仁理解偏頭痛及其影響，包括安排主題講座或內部分享會，培養同理⼼與偏頭痛認知，建⽴互相理解與互助的團隊氛圍。

3.友善規範：制定更具彈性的⼯作規範，如開放居家辦公或彈性工時，讓偏頭痛員⼯能靈活安排工作時間及地點；貼心的請假制度也是建立友善規範的一環，包括延遲提交醫療證明及彈性的請假政策等。

4.友善支援：提供相關疾病管理資訊與資源，或與當地頭痛專科醫師建立合作關係，提供便利的就醫管道，協助員⼯有效應對偏頭痛。除此之外，也鼓勵企業安排瑜伽課程、有氧運動等活動，並打造獨立空間，提供員工在偏頭痛發作時舒緩症狀。

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