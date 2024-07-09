偏頭痛謎團解開！科學家發現腦部與周邊神經「失落連結」

研究發現，偏頭痛可能由腦脊液中的蛋白質引起；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕頭痛是一種常見的疾病，它不僅會讓人感到頭疼欲裂，還可能伴隨著一些奇特的症狀，例如視覺或聽覺上的幻覺，以及四肢麻木或刺痛等。其中，最令人費解的是「先兆」（aura）症狀，這些症狀通常在偏頭痛發作之前或期間出現，但科學家一直無法完全理解先兆和偏頭痛之間的關係。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，一項發表在7月4日《科學》（Science）期刊上的研究，可能解開了這個長久以來的謎團。研究人員發現了腦部與周邊神經之間一條先前未知的途徑，可能解釋了先兆症狀與偏頭痛之間的連結。

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由丹麥哥本哈根大學的研究團隊利用基因改造的老鼠進行實驗，觀察腦脊液（CSF）從大腦中流出的途徑。他們發現，腦脊液會流經三叉神經節（trigeminal ganglion），而這個神經節負責將面部和下顎神經的訊號傳輸到大腦，並在大腦幹附近連接。

研究團隊利用一種可以發光的蛋白質，來觀察腦細胞在有鈣離子存在的情況下發出的光亮，因為鈣離子是大腦細胞用來傳遞電訊號的關鍵元素。他們發現，當腦脊液流經三叉神經節時，神經元會被啟動，發出光亮，這也證實了腦脊液可以透過這個通道將分子運送到大腦之外。

研究團隊進一步發現，皮層擴散性抑制（cortical spreading depression）會增加受影響區域的腦脊液流動，這與偏頭痛的發生有密切關聯。他們推測，腦脊液會將一些蛋白質和分子運送到三叉神經節，進而引起疼痛和發炎。

該研究作者，哥本哈根大學博士後學者拉斯穆森（Martin Kaag Rasmussen）在電郵中告訴《Live Science》：「我們發現，在先兆期間，會釋放到腦脊液中，並被運送到三叉神經節的蛋白質，可以活化和敏感化感覺神經，進而啟動疼痛介導感覺神經，這就是引起偏頭痛的原因，也是先兆階段與頭痛階段的聯繫。」

目前，治療偏頭痛的藥物只針對一種被發現能夠啟動痛覺神經的蛋白質——降鈣素基因相關肽（CGRP）。阻斷 CGRP 功能的藥物可以緩解約一半偏頭痛患者的症狀，但仍然有數百萬人無法獲得有效的治療。

拉斯穆森對這項研究中發現的額外分子可能會提供新的治療選擇持樂觀態度。他說：「我相信，當患者對目前可用的療法反應不佳時，這是因為我們還沒有發現導致他們頭痛的分子。」

不過，這項研究的結果需要在人類或更像人類的動物模型中進行驗證。研究人員也將繼續深入研究他們發現的新痛覺觸發蛋白，無論是在偏頭痛還是其他頭痛疾病中。這可能會導致針對各種患者的新型診斷測試和治療方法。

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