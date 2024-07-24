健康網》老花眼5大徵兆一次看！ 眼乾、頭痛都入列

醫師提到，閱讀近距離文字時，發現文字變得模糊不清，需要拉遠距離或改變閱讀位置來看清楚，可能是患有老花眼；圖為情境照。（圖取自freepik）

劉力仁／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人手一機是許多人日常，卻漸漸地發現書報、手機越看越模糊？難道是老花眼上門？彰化羅眼科體系醫療長謝嫣文在臉書專頁「羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」發文整理5大老花眼初期常見徵兆，包括：閱讀困難、眼睛疲勞、頭痛、眼睛乾澀，以及頻繁換焦，若發現疑似症狀，可就醫檢查、治療。

●閱讀困難：老花眼最明顯的症狀之一就是閱讀困難。當你嘗試閱讀近距離文字時，可能會發現文字變得模糊不清，需要拉遠距離或改變閱讀位置來看清楚，導致閱讀速度減慢，需要更長的時間來專注，以及在閱讀後可能感到眼睛疲勞。

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●眼睛疲勞：長時間注視近距離物體或使用數位裝置，如電腦、平板或手機，會使眼睛疲勞。老花眼初期症狀之一就是眼睛感到疲勞和乏力，特別是長時間用眼後或眼睛暴露在數位螢幕光源下，可能伴隨著眼睛灼熱或輕微刺痛感。

●頭痛：在閱讀或長時間用眼後，可能會感到頭痛或眼睛周圍的不適感。這種不適可能是由於眼睛努力調整焦距和視力造成，尤其在長時間持續近距離用眼後特別明顯。

●眼睛乾澀：你可能會感到眼睛乾澀、刺痛或灼熱，可能是因為年齡增長，導致眼部組織變化，造成淚液分泌減少，可能導致眼睛疲勞和不適，尤其是在環境條件乾燥或風沙較大的地方。

●頻繁換焦：在日常生活中，經常需要從近距離活動轉換到遠距離活動，如從閱讀書籍到看遠處的景物。老花初期症狀可能會出現需要頻繁地調整焦距，以獲得清晰的視野的情形，這種頻繁換焦可能感到不適，特別是長時間需要持續調節視野時。

謝嫣文補充，這些症狀或許跟其他疾病似乎有點像，因此若是發現出現以上狀況時，不要馬上就想說是不是得了老花，建議諮詢專業醫師檢查、治療。

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