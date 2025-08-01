7旬翁腹痛3次切片揪出胃癌 微創手術全胃切除保命

7旬翁經腹腔鏡微創手術切除全胃，因傷口小，術後恢復期短。（大同醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄70歲翁近期因腹痛就醫，內視鏡檢查發現過去胃部手術吻合處黏膜有紅斑且易出血，醫師切片送檢，揪出是胃癌所致的「中度分化腺癌」，經腹腔鏡微創手術切除全胃，幸為早期發現未轉移至淋巴。

大同醫院一般外科主任劉毓寅指出，老翁40年前曾因胃穿孔，接受「傳統B-II式胃次切除」的部分胃切除手術，近幾個月前，因胃痛曾到他院接受胃鏡與活體切片檢查，2次病理報告皆無明顯惡性變化。後續他到大同醫院求診，內視鏡檢查發現吻合處黏膜紅斑且易出血，團隊高度懷疑病灶具惡性可能，胃腸肝膽科醫師李育麒再次進行切片送檢，最終確診為胃癌所致的「中度分化腺癌」。

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由於老翁患有冠狀動脈心臟病、高血壓及肝功能異常，經評估後，於6月中旬進行腹腔鏡全胃切除合併淋巴結廓清術，並進行食道空腸吻合重建手術。

劉毓寅表示，老翁的腹腔因前次手術造成多處沾黏，手術異常困難，在全腹腔沾黏剝離後發現吻合處有1顆3.7公分的腫瘤，經病理檢驗確診為中度分化腺癌，所幸淋巴結未見轉移，預後相對樂觀。

劉毓寅說明，傳統開腹手術適合處理腫瘤較大、侵犯周邊器官或嚴重沾黏，但傷口大、恢復期長；腹腔鏡手術僅需在腹部開數個小切口，傷口小、疼痛少、恢復快，特別適合早期或中期胃癌、無廣泛侵犯周邊器官的病患及高齡族群，並提醒，曾接受胃部手術或有潰瘍病史者，若出現腹部不適、消化不良或黑便出血等症狀，應提高警覺，儘早就醫檢查。

外科醫師劉毓寅提醒，曾接受胃部手術或有潰瘍病史者，出現腹部不適、黑便等，應提高警覺，儘早就醫檢查。（大同醫院提供）

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