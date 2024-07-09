48歲婦一忙就頭爆痛 中醫調理解除壓力頭痛

婦人經常因壓力大而頭痛，透過中醫調理改善，圖為中醫師張煒東為病患看診。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕48歲的李小姐忙於工作，時常頭痛，吞普拿疼成為她的頭痛救星，但頭痛情況仍反覆出現，她求助中醫，頭痛大幅緩解。

李小姐就醫時主訴，她忙於家族的工廠，頭痛常常沒預警而來，頭頂與太陽穴兩側特別痛痛，吃一般止痛藥根本無法止痛，比較強的止痛藥才能稍止，多次經過腦波及電腦斷層等檢查，腦部都沒問題。後來到彰化醫院中醫部就診。

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該院中醫部主任醫師張煒東說，李小姐痛在頭部兩側太陽穴附近，是少陽經頭痛，屬於膽經的範疇，壓力大、睡眠不足、勞累過度等可能是引發原因，開立柴胡、川芎、黃耆等中藥調理；李小姐頭頂也痛，是厥陰經頭痛，屬於肝經的範疇，虛寒體質的人較易發生，用吳茱萸、藁本系列的中藥調理。

張煒東表示，除了中藥調理之外，他請李小姐記錄頭痛的徵兆及時機，發現她每到工廠大量出貨的繁忙時期及月經時期，總會痛得特別厲害，於是請她在這類日子時放假休息，頭痛果然就會比較好一點，簡而言之，李小姐是因為年齡增長，體力衰退，卻想要自己的體能和工作量和年輕時相同，但身體長期負荷不了，日積月累後以頭痛表現出來，被稱為機能退化型頭痛。患者要把生活步調放慢，至少下班後要進行健走、慢跑等運動，李小姐於是下班後參加運動中心的瑜伽課程，3個月後就很少頭疼，氣色變好。

張煒東表示，人體約在30歲左右開始退化，到了40歲以後，退化的速度就可以很明顯的感受出來，如果在年輕時過度使用身體，退化的速度也會更快，表現出來的可能是眼睛老花、體力變差、肌少症、肩頸痠痛、頭痛等。

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