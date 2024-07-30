澎湖病危返鄉公定價就是「3萬元」凌天航空籲民眾勿受騙

澎湖醫療直昇機常駐，除緊急後送外，病危返鄉也是重點項目。（凌天航空提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖駐地醫療直昇機，除了緊急後送急重者患者前往台灣續命外，還要執行病危返鄉任務，都有法定的收費標準。凌天航空今（30）日接獲馬公市民眾申請病危返鄉任務，要從高雄醫學大學附設醫院轉回三總澎湖分院。針對外不實傳言，病危返鄉收費數十萬元，凌天航空表示就是3萬元，並未加收額外費用。

近期內傳出有不肖業者在凌天航空執行病危返鄉任務後，「利用凌天航空執行任務名義收費高達數十萬」，為此凌天航空避免民眾受騙，做出回應。凌天航空直昇機醫療轉診服務中心主任陳萬昇表示，依澎湖縣駐地合約不能提供包機服務，所以沒有包機收費項目，至2018年進駐起，病危返鄉依澎湖縣駐地合約，代收縣府民眾自付額皆為3萬元整，且會開立3萬元收據，絕對不會有超出合約規範之代收款金額情形，若民眾曾遭不當收費為詐騙行為。

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澎湖縣自2018年8月1日起施行醫療航空器駐地案，「緊急醫療」設籍澎湖縣民全額免費、非澎湖籍依澎湖縣衛生局收費標準收費，由凌天航空代收，會出示收費標準表及開立縣府收據；「病危返鄉」縣民自付額每趟為3萬元整，有政府核定低收入戶者免費，可在澎湖縣衛生局一樓進行繳款或由凌天航空代收。

凌天航空表示，民眾若有對於任何直昇機醫療服務有不明之處，可向凌天航空直昇機醫療轉診服務中心詢問，24小時服務電話：0921-777269、06-9216476。

澎湖病危返鄉收費就是三萬元，並無額外收費。（凌天航空提供）

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