洗腎半數病人是糖尿病引起 便當超人巡演：減糖從小做起

便當超人將前往澎湖進行13場兒童校園巡演，希望募款50萬支持便當超人澎湖圓夢計畫，為兒童健康努力。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣有「洗腎王國」稱號，洗腎人口9萬人，洗腎率居全球之冠，醫師提醒吃太甜也會對腎臟造成傷害，在台灣每3個兒童就有1人過胖，康善基金會19年來以便當超人兒童劇巡迴全台推廣均衡飲食已550場、11萬人次，今年展開「減糖大作戰」，將前往澎湖進行13場兒童校園巡演，希望募款50萬支持便當超人澎湖圓夢計畫，為兒童健康努力。

康善基金會董事長、前台中榮總副院長張繼森指出，過去研究台灣兒童蔬果攝取不足，造成便泌，因此宣導講究飲食應少油、少鹽，現在除了發現外食族增加，含糖飲料也是健康的潛在危機，更要少糖，之前台灣每4個兒童有1個過重，現在是每3個就有1個，必須要落實減糖，他也建議，未來在含糖飲料搖搖杯也能倣效嘉義縣標示飲料含量標示規定。

請繼續往下閱讀...

便當超人展開「減糖大作戰」，將前往澎湖進行13場兒童校園巡演，希望募款50萬支持便當超人澎湖圓夢計畫，為兒童健康努力。（記者蔡淑媛攝）

台中榮總腎臟科主任陳呈旭指出，近年來也跟著便當超人進入校園宣導護腎小撇步，大家總以為吃太鹹會傷腎，其實吃太甜也會傷腎，去年台灣腎病年報公佈，45.4%新洗腎患者主診斷為糖尿病、51.2%洗腎患者合併有糖尿病，他也發現糖尿病年輕化，而肥胖與糖尿病息息相關，「一旦肥胖，產生胰島素阻抗」，會增加糖尿病風險，因此讓孩子從小養成正確飲食和糖攝取不過量的觀念很重要。

實踐大學調查學童觀看便當超人巡演前想吃甜食或喝含糖飲料，主要動機是正餐攝食量不足與同儕影響，觀看便當超人兒童劇減糖大作戰後，讓學童了解減少糖攝取的好處、喝白開水的優點，及減糖技巧。

康善基金會19年來以便當超人兒童劇巡迴全台推廣均衡飲食已550場、11萬人次。（康善基金會提供）

康善基金會今天在台中福華飯店舉行記者會，便當超人兒童行動劇19年來巡迴全台小學宣導食育計畫，也到蘭嶼及小琉球，宣導均衡飲食、病從口入，今年10月將前進澎湖，招募民眾支持，只要捐出500元，康善基金會將贈送澎湖限定版便當超人杯墊乙個，以及大米缸永續關懷協會提供來自0403花蓮地震受災農友的有機白米600克裝。

便當超人兒童劇校園巡演，宣導孩子從小養成正確飲食和糖攝取不過量的觀念很重要。（康善基金會提供）

陳呈旭表示，肥胖與糖尿病息息相關，「一旦肥胖，產生胰島素阻抗」，會增加糖尿病風險，因此讓孩子從小養成正確飲食和糖攝取不過量的觀念很重要。（記者蔡淑媛攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法