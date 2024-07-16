消除離島Ｃ肝 國健署長抵澎與縣府研商政策

衛生福利部國民健康署長吳昭軍（右二）抵澎，與澎湖縣長陳光復共同研商協助國家消除Ｃ肝政策。（澎湖縣政府提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部國民健康署長吳昭軍今（16）日抵澎，赴澎湖縣政府與縣長陳光復共同研商協助國家消除Ｃ肝政策。陳光復表示，肝病是台灣的國病，藉由政府、民眾與醫療團隊公私協力，早日取得WHO消除Ｃ肝認證，縣府責無旁貸。尤其澎湖白沙鄉是C肝盛行區，基於維護澎湖縣民健康，澎湖縣政府願盡力配合。

陳光復表示，為呼應衛生福利部「國家消除C肝政策綱領」，澎湖縣政府衛生局2023年與義大醫院，攜手進行大規模C型肝炎篩檢及治療計畫，歷時近1年，成功篩檢3396位2、3級離島居民，篩檢率超過9成。並提供需進行治療的居民，能夠在當地衛生所接受治療，積極追蹤與協助接受治療，提供離島居民完整性的照護服務。

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陳光復指出，積極擴大C肝篩檢涵蓋率，及早找出C肝病人進行治療，是消除Ｃ肝的重要策略。他呼籲45歲到79歲的民眾儘早接受C肝病毒篩檢，以降低未來發生慢性肝炎、肝硬化及肝癌風險，白沙鄉總體檢更是刻不容緩，降低C型肝炎的盛行率。

肝癌長年列居國人10大癌症，而C型肝炎是造成慢性肝病與肝癌死亡主要風險之一，台灣宣示要提早於2025年消除C肝，衛福部2024年將篩檢經費將從新台幣0.5億元增加為5.5億元，由於白沙鄉C型肝炎盛行率高，因此由澎湖縣優先實施。

台灣消除肝炎計劃，由澎湖開始。（澎湖縣政府提供）

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