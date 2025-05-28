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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

粽子醬要加哪一味？ 食藥署曝甜鹹醬要注意鈉和糖含量

2025/05/28 15:09

 

食藥署提醒，品嚐粽香美味同時，需留意醬料含有較高的糖或鈉，並且要適量食用。（食藥署提供）

食藥署提醒，品嚐粽香美味同時，需留意醬料含有較高的糖或鈉，並且要適量食用。（食藥署提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕週末就是端午節連續假期，食品藥物管理署今天（28日）公布粽子醬料應注意事項，提醒消費者粽子醬有分甜味和鹹味醬，要注意的是鈉含量和糖含量，以及保存方式。

食藥署表示，從鹹香的辣椒醬、甜辣醬、海山醬，到創意搭配的煉乳、果糖等甜味醬料，這些醬料不僅風味各異，其背後的製造流程也大不相同。辣椒醬、甜辣醬與海山醬都屬鹹味醬料，辣椒醬是以辣椒研磨後添加調味料，經烹煮與充填製成；甜辣醬與海山醬則以辣椒醬為基底，另加入番茄醬或味噌等其他調味副原料調配而成。這類醬料在製程中經加熱處理，並透過降低水活性或調整酸鹼值等來延長保存期限。

食藥署提醒選購粽子醬應注意事項。（食藥署提供）

食藥署提醒選購粽子醬應注意事項。（食藥署提供）

煉乳、果糖及砂糖屬於常見的甜味調味醬，煉乳是將原料乳經濃縮製成；果糖則由玉米澱粉經糖化與濃縮製成；砂糖則來自甘蔗，經壓榨、澄清、結晶與分蜜等程序製成，這些產品含有較高糖份，是抑制微生物孳生的關鍵。

食藥署提醒，品嚐粽香美味同時，需留意醬料含有較高的糖或鈉，請適量食用，並注意選購與保存方式，以避免食安風險影響佳節興致。食藥署提醒民眾，選購、保存及食用粽子沾醬要特別留意以下事項：

一、聰明選購：選擇有食品業者登錄字號及信譽良好的業者，並留意店家環境衛生及儲存條件是否適當。檢查產品包裝完整及標示是否清楚。

二、避免污染：使用時應以乾淨且乾燥器具挖取醬料，且使用完畢後應確實密封貯存，避免微生物污染。

三、適量食用：多數調味醬具有較高鈉含量或糖份，應避免過量攝取。

四、妥善保存：確認產品標示，注意有效日期是以未開封狀態而定，開封後，可放置於冰箱或陰涼處，並儘早食用完畢。

食藥署提醒選購粽子醬應注意事項，醬料也要妥善保存。（食藥署提供）

食藥署提醒選購粽子醬應注意事項，醬料也要妥善保存。（食藥署提供）

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