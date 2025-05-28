新冠疫情恐爆180萬人確診 立委促衛福部1週內提應變方案

新冠疫情升溫，疾管署預估從6月到8月初，全台將新增高達180萬名確診個案；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情升溫，疾管署預估從6月到8月初，全台將新增高達180萬名確診個案，引發醫療量能是否吃緊的憂慮，多名立委今（28日）在立法院質詢時要求衛福部應提出具體防疫作為，避免醫護疲於奔命、醫療崩潰的情況重演。

疾管署署長莊人祥備詢時說明，這波疫情預估將在6月底至7月初進入高峰，單週就診人次可能超過20萬。他也提到，疫情高峰將持續約3週，至8月初累積確診人數將達170至180萬人。

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民進黨立委劉建國質詢時提到，「短短2個月近180萬人確診，衛福部有提出任何具體因應方案嗎？」質疑疾管署只強調「疫情以輕症為主」，卻無實際防堵規劃，他也當場要求1週內提出能降低確診、守住醫療的具體計畫。

莊人祥坦言，現階段疫情仍在上升期，部分輕症未就醫、未篩檢個案可能低估實際數字，相關推估會隨健保資料滾動修正。疾管署已呼籲民眾，自主戴口罩、加強長照機構感染管制、提升疫苗接種率。

針對外界關切是否考慮有症狀就能開藥，不需快篩，避免錯過5天內的黃金服藥期？莊人祥強調，是否給藥仍須由醫師專業判斷，考量病況與藥物價格昂貴等因素，無法一概而論，建議高風險族群如65歲以上長者、糖尿病等慢性病患者或免疫功能不全者，若出現症狀，直接前往公告的醫療院所，由醫師現場快篩並視情況即時用藥。

在藥物與物資調度方面，莊人祥表示，目前抗病毒藥物會優先配送至核心藥局，再轉配至基層診所與醫療院所，調度由各地衛生局協調執行。食藥署署長姜至剛也補充，已備妥預估確診人數2.5倍的快篩試劑，因應接下來的就診潮。

國民黨立委王育敏也提醒，疫情已經升溫，尤其長照機構屬高風險環境，是否應重啟口罩政策、儘速恢復探視全面戴口罩等過去防疫措施，強調這波疫情傳染力還是很高，不能鬆懈。

莊人祥表示，5月20日已發文請各長照機構強化感染管制，內容也包含加強探視配戴口罩等呼籲，長照機構目前疫苗接種率已達4成至7成，會再持續強化宣導。

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