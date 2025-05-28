健康網》沙啞逾3週愛注意！ 醫點聲帶結節4警訊

胡皓淳指出，聲帶結節若未及早處理，恐導致嚴重聲帶損傷，甚至需動手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期發聲不當是造成「聲帶結節」的主要原因，尤其是教師、歌手等需長時間用聲的職業族群，更容易出現聲音問題。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳於臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，若出現持續沙啞、發聲疲勞、喉嚨疼痛、音質下降時恐是聲帶結節，若未及早處理，可能引發嚴重聲帶損傷，甚至需動手術。

持續性聲音沙啞無法改善

聲音沙啞是聲帶結節最明顯的症狀。與感冒或過敏不同，這種沙啞無法在短時間內自行恢復，往往持續數週至數月，且患者聲音會隨著當日用聲量增加而惡化，早上聲音尚可，到了下午或晚上則變得粗啞。若聲音沙啞超過3週且在大量說話後加劇，須高度懷疑為聲帶結節。

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音域縮小與聲音疲勞

聲帶結節會明顯影響發聲能力。胡皓淳指出，患者經常無法發出高音，歌手可能發現高音區域完全唱不上去，講話時也需用更多力氣才能發聲，這些都是聲帶受損的警訊，若不改善，可能影響工作表現及職涯發展。

胡皓淳說，聲帶結節患者常會在說話或唱歌時感到喉嚨疼痛，如輕微刺痛、灼熱感，甚至像喉嚨裡有傷口；圖為情境照。（圖取自freepik）

喉嚨疼痛與異物感

聲帶結節患者常會在說話或唱歌時感到喉嚨疼痛，如輕微刺痛、灼熱感，甚至像喉嚨裡有傷口。有些人還會有長期異物感，總覺得喉嚨卡著什麼，常有清喉嚨的衝動，但吞嚥或喝水無法改善，然而這動作反而可能讓聲帶損傷更嚴重，形成惡性循環。

聲音品質與穩定性改變

聲帶結節會導致聲音品質下降，例如聲音變得氣息性、無法穩定持續發聲，有時會忽大忽小、忽高忽低，甚至無法控制。胡皓淳提醒，若輕聲說話時聲音發不出來，或說到一半聲音突然消失，可能就是聲帶結節的徵兆。

胡皓淳強調，若以上症狀持續3週以上未改善，應盡快就醫，由耳鼻喉科醫師進行喉鏡檢查以確診。多數聲帶結節可透過語音治療與正確的發聲方式獲得改善，不一定需要手術。若有任何嗓音相關困擾，民眾可尋求專業醫師協助，以避免病情惡化。

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