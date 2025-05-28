自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》沙啞逾3週愛注意！ 醫點聲帶結節4警訊

2025/05/28 14:01

胡皓淳指出，聲帶結節若未及早處理，恐導致嚴重聲帶損傷，甚至需動手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳指出，聲帶結節若未及早處理，恐導致嚴重聲帶損傷，甚至需動手術；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期發聲不當是造成「聲帶結節」的主要原因，尤其是教師、歌手等需長時間用聲的職業族群，更容易出現聲音問題。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳於臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文指出，若出現持續沙啞、發聲疲勞、喉嚨疼痛、音質下降時恐是聲帶結節，若未及早處理，可能引發嚴重聲帶損傷，甚至需動手術。

持續性聲音沙啞無法改善

聲音沙啞是聲帶結節最明顯的症狀。與感冒或過敏不同，這種沙啞無法在短時間內自行恢復，往往持續數週至數月，且患者聲音會隨著當日用聲量增加而惡化，早上聲音尚可，到了下午或晚上則變得粗啞。若聲音沙啞超過3週且在大量說話後加劇，須高度懷疑為聲帶結節。

音域縮小與聲音疲勞

聲帶結節會明顯影響發聲能力。胡皓淳指出，患者經常無法發出高音，歌手可能發現高音區域完全唱不上去，講話時也需用更多力氣才能發聲，這些都是聲帶受損的警訊，若不改善，可能影響工作表現及職涯發展。

胡皓淳說，聲帶結節患者常會在說話或唱歌時感到喉嚨疼痛，如輕微刺痛、灼熱感，甚至像喉嚨裡有傷口；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳說，聲帶結節患者常會在說話或唱歌時感到喉嚨疼痛，如輕微刺痛、灼熱感，甚至像喉嚨裡有傷口；圖為情境照。（圖取自freepik）

喉嚨疼痛與異物感

聲帶結節患者常會在說話或唱歌時感到喉嚨疼痛，如輕微刺痛、灼熱感，甚至像喉嚨裡有傷口。有些人還會有長期異物感，總覺得喉嚨卡著什麼，常有清喉嚨的衝動，但吞嚥或喝水無法改善，然而這動作反而可能讓聲帶損傷更嚴重，形成惡性循環。

聲音品質與穩定性改變

聲帶結節會導致聲音品質下降，例如聲音變得氣息性、無法穩定持續發聲，有時會忽大忽小、忽高忽低，甚至無法控制。胡皓淳提醒，若輕聲說話時聲音發不出來，或說到一半聲音突然消失，可能就是聲帶結節的徵兆。

胡皓淳強調，若以上症狀持續3週以上未改善，應盡快就醫，由耳鼻喉科醫師進行喉鏡檢查以確診。多數聲帶結節可透過語音治療與正確的發聲方式獲得改善，不一定需要手術。若有任何嗓音相關困擾，民眾可尋求專業醫師協助，以避免病情惡化。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中