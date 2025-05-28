6月底迎疫情高峰 賴清德喊話國人：防疫量能充裕、無需驚慌

兼任民進黨主席的總統賴清德今主持民進黨中執會。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕兼任民進黨主席的總統賴清德今（28）主持中執會指出，國內COVID-19疫情正在升溫，預計6月底、7月初達到高峰。因應疫情高峰，衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資，最好這段時間出入公共場所戴口罩。

賴清德表示，週六將是一年一度的端午佳節，預祝全國國人同胞，不管是南部粽派，還是北部粽派，大家端午佳節愉快，端午連假是許多國人返鄉與家人團聚、出外旅遊的日子，提醒國人朋友，好好善用時間跟家人聚在一起，度過快樂的端午佳節時光。

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賴清德指出，根據衛福部疾管署最新的監測資訊顯示，國內COVID-19疫情現正處於升溫階段，預計6月底、7月初達高峰。面對疫情升溫，大家千萬不可輕忽，若還沒有接種疫苗，請趕緊去接種。維持良好的衛生習慣是防疫的基石，確實做好防疫，可降低染疫的風險。

賴清德也說明，因應疫情高峰，衛福部疾管署已儲備足夠的疫苗和抗病毒藥物，我們防疫量能相當充裕，國人無需驚慌，更不用囤積物資，最好這段時間出入公共場所應該戴口罩。

賴清德也要向連假期間輪班值勤的軍警消、醫護，以及負責水電等關鍵基礎設施與旅運疏通的第一線工作人員，表達感謝，感謝他們堅守崗位、犧牲奉獻，才能讓國人在端午假期快快樂樂出門、平平安安回家，再次祝福大家端午佳節愉快、闔家平安。

最後，賴清德提到，他上任已經一年，特別感謝全體黨公職，全力在基層拚、經營，在議會問政或是在政府內部幫忙，非常感謝大家。

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