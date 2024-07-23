北醫大楓杏服務隊辦醫學營 澎湖5校同步開跑

台北醫學大學楓杏醫療服務隊，在澎湖五校開辦醫學營開跑。（北醫楓杏醫療服務隊提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，今（23）日起在澎湖縣5校，分別舉辦全縣高中國小生物醫學研習營（馬公高中、中正國小）、國小醫學體驗營（馬公市馬公國小，湖西鄉湖西國小、西溪國小），將北醫校內專業的師資及實驗器材等帶來澎湖，讓當地學員學習醫學領域的相關知識。

醫學營除了結合衛教知識設計的遊戲、課程外，更配合澎湖縣政府衛生局希望宣導的主題，如：了解失智症患者、眼睛保健等，將相關的衛教知識融入於課程和活動中，寓教於樂。同時也邀請多位北醫教授來授課、調整課程難易度讓學員容易吸收，也帶來各種實驗加深印象。

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馬公市長黃健忠參加開幕式，勉勵學子努力學習。（北醫楓杏醫療服務隊提供）

馬公市長黃健忠參加中正國小、馬公國小、馬公高中營隊始業式活動，勉勵學員把握珍貴的機會學習新知，同時也感謝北醫楓杏團隊不畏舟車勞頓，長年持續致力於推廣醫學知識，而今年度於澎湖的營隊課程亦獲得了熱烈迴響，其中中正國小108人報名參與、其餘分別為馬公高中56人、湖西國小34人、西溪國小40人、馬公國小55人報名參與，總計293名學員參與此次的營隊活動。

此次營隊活動服務也有賴財團法人黃克銘健康基金會、誠萱社會福利基金會、感恩聖仁社會福利慈善基金會及鴻海教育基金會等單位的大力支持。相信北醫楓杏充滿服務熱誠與活力的團隊，定能陪伴學員開啟探索醫藥衛生領域的大門，讓小小的醫學幼苗遍地開花。

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