因應超高齡社會來臨 衛福部澎湖醫院提供居家護理服務

衛生福利部澎湖醫院推出居家照顧服務。（衛福部澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕因應澎湖即將邁入超高齡社會，衛生福利部澎湖醫院附設居家護理所推展整合性照護團隊，提供居家護理服務，目的是為了提供行動不便或需要長期照顧的患者在居家得到全面的醫療照護，服務包括專業護理人員到患者家中進行醫療護理，如換藥、更換管路、測量生命徵象、提供衛教諮詢等。

同時，澎湖醫院附設居家護理所也組建一個整合性照護團隊，涵蓋醫師、護理師、藥師、營養師等多種專業，給予患者全方位照護，提升患者生活質量，以滿足社區居民日益增長的長期護理需求。

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居家護理服務重視預防及延緩失能，透過定期評估和專業指導，幫助居家患者在家中建立健康的生活習慣，減少潛在的健康風險，並提供專業的康復計畫，以增進生活品質。澎湖醫院的居家護理服務不僅僅是醫療技術的提供，更是從評估開始，精心制定符合個人需求的照護計畫，包括日常生活援助、營養管理、藥物整合等各方面的支援，確保每位病患都能得到周全的照顧。

居家醫療服務對象，申請方式一覽表。（衛福部澎湖醫院提供）

為了達到全方位照護的目標，澎湖醫院居家護理服務特別強調藥物整合服務，確保病患藥物的合理使用和有效管理，並在日常照護中提供包括身體、心理、社會等各方面的五全照護服務，以提升病患的整體生活品質。期待透過這一系列全新的居家護理服務，為社區居民提供更加貼心和專業的照護支持，讓每一位需要長期照護的病患都能在家中感受到最溫暖的關懷和最安心的照護。

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