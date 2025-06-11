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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

美研究警訊！闌尾癌年輕化 千禧世代診斷率激增4倍

2025/06/11 11:21

美國研究發現，「闌尾癌」的診斷率在千禧世代與X世代中顯著飆升，特定年齡層的病例數甚至增加4倍之多；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

美國研究發現，「闌尾癌」的診斷率在千禧世代與X世代中顯著飆升，特定年齡層的病例數甚至增加4倍之多；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最新研究發現，1種罕見癌症「闌尾癌」的診斷率在千禧世代與X世代中顯著飆升，特定年齡層的病例數甚至增加4倍之多。由於闌尾癌早期症狀不明顯，且目前尚無標準篩檢指南，研究人員呼籲提高公眾及醫界的警覺，以及早發現與治療。此研究已發表於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊。

根據《福斯新聞網》（Fox News）報導，這項由范德比大學醫學中心（Vanderbilt University Medical Center）研究指出，生於1976年至1984年間（X世代晚期至千禧世代早期）的美國民眾，闌尾癌診斷率增加了3倍；而生於1981年至1989年間（千禧世代）者，診斷率更是增加了4倍。

研究主要作者，范德比大學醫學中心助理教授荷洛瓦提（Dr. Andreana Holowatyj）表示，考量到這些驚人的增長率，以及每3名闌尾癌患者中就有1人確診時未滿50歲，及時了解闌尾癌的跡象與症狀至關重要。她強調，儘早排除或診斷闌尾癌非常重要，同時醫界也需持續探究造成此令人擔憂趨勢的可能因素。

美國國家癌症研究所（NCI）資料顯示，闌尾癌相當罕見，每年每百萬人中僅約1至2人確診。闌尾是位於右下腹的一個小器官，闌尾癌主要分為發生於闌尾內壁細胞的上皮性闌尾癌，以及源於闌尾神經內分泌（類癌）腫瘤的神經內分泌性闌尾癌。

闌尾癌在早期通常沒有明顯症狀。隨著病情發展，常見症狀包括疼痛、腹脹感、腹部腫塊、噁心嘔吐，以及進食時突然感到飽脹等。研究人員指出，由於缺乏標準篩檢指南或已知風險因子，高達半數的闌尾癌確診時癌細胞已經擴散。闌尾癌的5年存活率介於10%至63%之間，常見治療方式包括手術切除闌尾及受影響器官，並輔以化學治療。

研究團隊呼籲，鑑於年輕世代的發病率通常預示著未來的疾病負擔，有必要針對特定組織學類型的闌尾腺癌進行深入調查，並加強醫療人員與公眾對此疾病的教育和認知。

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