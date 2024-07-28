健康網》小心「氣象病」日本醫：濕度影響健康

北海道的房屋為因應嚴寒，儲熱能力佳，卻也造成室內熱氣不易排出。示意圖，圖為北海道雪季。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期日本不斷創下高溫，造成的健康影響不容忽視；同時不僅是溫度，濕度也是影響的主因之一。日本醫師提出「氣象病」一詞，說明溫度與濕度將影響汗水蒸發，可能造成頭痛等症狀。尤其是近期北海道的天氣不穩定，更需要小心「氣象病」。如何舒適度過夏季呢？

日媒《北海道文化廣播》（北海道文化放送）報導，7月的札幌氣溫波動大，平均濕度超過80%；在這個環境下，人們要注意身體的健康。耳鼻喉科醫師武市紀人表示，「溫度與氣壓變化可能影響健康，這點大家都可以理解；然濕度變化也有影響，原本有生病的人恐怕更嚴重。濕度增加的時候，體內汗水難以蒸發，熱量將滯留於體內。血液流動變得不順暢，導致容易肩頸僵硬與頭痛。」

請繼續往下閱讀...

另外北海道的房屋為因應寒冬，儲熱能力較佳；卻也造成室內散熱能力差，住在裡面的人容易感到不適。因此武市紀人也提醒，即使人待在室內，也要慎防中暑。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法