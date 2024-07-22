健康網》大暑養生這5招 吃「苦」降火、四神湯排濕都上榜

中醫表示，大暑吃苦味食物如苦瓜，不僅清熱降火還能解熱祛暑；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大暑時節氣溫高、濕氣重，天氣又悶又熱，容易導致心生煩悶、食慾不佳。合佗中醫診所於臉書發文表示，此時節養生保健的重點在於「防暑」和「祛濕」。並對此分享5重點：吃苦味食物如苦瓜、四神湯食補排濕、保持心平氣和、趁一天氣溫較低時散步、多補水解渴。

中醫師指出，「大暑」是一年中氣溫最高，濕氣最重的時節，不妨多吃一些苦味食物如苦瓜，不僅清熱降火，還能解熱祛暑、消除疲勞。或者可以喝點綠豆湯，對於清熱解暑同樣有很好的效果。由於此時養生重點在於「防暑」和「祛濕」，分享以下5招提供民眾參考：

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散步、補水 保持心平氣和也重要

苦味降火防中暑：苦味食物如苦瓜，不僅清熱降火還能解熱祛暑。

四神湯食補排濕：四神湯的藥性甘平，互相配伍，能健脾開胃祛濕。

消暑切莫動肝火：高溫容易心浮氣燥，讓自己心平氣和，避免生氣動怒。

大暑健身宜散步：為了讓體内的濕氣排出，盡量在氣溫較低時，進行散步等活動。

多飲溫水宜解渴：多補充水分，是最簡單也是十分重要的一種方法。

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