健康網》耳鳴？幻聽？ 可能是中暑的前兆！ 醫揭4原因

醫師表示，中暑引起耳鳴原因可能是血液循環問題、脫水、電解質失衡、壓力和焦慮；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越熱，很多人一不小心就中暑，但是你知道嗎？耳鳴也有可能是中暑的前兆喔！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，中暑會引起耳鳴原因可能是：血液循環問題、脫水、電解質失衡、壓力和焦慮。所以，有時候熱到覺得好像幻聽，有耳鳴的感覺，可能就是中暑的前兆，需要多注意。

中暑引起耳鳴4因素

血液循環問題：中暑會導致體溫升高，影響全身的血液循環。耳朵內部結構對血液供應非常敏感，當血液循環改變時可能會引發耳鳴。

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脫水：中暑常伴隨著脫水現象，因為身體水分不足，會影響耳內液體的正常平衡，進而引發耳鳴。

電解質失衡：過度出汗和脫水，會導致體內電解質失衡，特別是體內鉀和鈉的濃度改變。這些電解質對神經傳導至關重要，失衡時可能會引發耳鳴。

壓力和焦慮：中暑引起的身體不適，和精神壓力也可能導致耳鳴。

預防中暑3撇步

多喝水：在高溫環境中，應該多喝水，避免脫水。建議每天至少喝8杯水，運動或暴露在高溫下時，需適量增加。

避免暴露在高溫下：盡量避免在一天中最熱的時候外出，特別是中午至下午3點之間。如果必須外出，應穿著輕便、透氣的衣物，並戴上帽子或使用陽傘。

適當休息：在高溫環境中工作或運動時，應該適當休息，避免過度勞累。休息時可待在陰涼、通風良好的地方。

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