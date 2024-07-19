健康網》6類營養素「吃的防曬乳」！ 芭樂、綠茶都上榜

營養師表示，芭樂中的維生素C，具抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日炎炎，站在陽光下一沒注意，就黑了一大階？好食課營養師Lexie張宜臻推薦6大類「吃的防曬乳」，包括：維生素A、維生素C、維生素E、ω-3脂肪酸、多酚類、類胡蘿蔔素，舉例來說，芭樂就含有豐富維生素C，綠茶中的兒茶素則可幫助預防紫外線引起的紅斑性發炎損傷。

該如何做好防曬呢？張宜臻在臉書粉專「好食課」發文分享，除了塗防曬乳、戴墨鏡及遮陽傘外，也可用飲食從裡到外幫助防曬，下為助防曬6營養素。同時也提醒，飲食皆為輔助，仍要避免於大中午出門，或記得塗防曬乳做好外部防曬。

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●維生素A：可幫助維護皮膚、黏膜健康，保水防止乾燥，飲食可吃豬肝、地瓜、南瓜。

●維生素C：具有抗氧化作用，可減少紫外線對皮膚造成的氧化傷害，飲食可吃芭樂、苦瓜、甜椒、奇異果。

●維生素E：幫助清除自由基，防止肌膚受損與暗沉，過去研究發現，搭配類胡蘿蔔素一起食用，有助於減緩並預防紫外線造成的紅斑，可藉由食用堅果種子或未精製全穀雜糧攝取。

●ω-3脂肪酸：可降低體內發炎反應，防止UVB誘導的紅斑，可吃鯖魚、鮭魚或直接食用魚油取得ω-3脂肪酸。

●多酚類：多酚類的抗氧化、抗發炎特性，可幫助減緩紫外線對皮膚的損傷程度。曾有研究發現，食用葡萄有助於提升皮膚對曬傷的抵抗力；綠茶中的兒茶素則可幫助預防紫外線引起的紅斑性發炎損傷。

●類胡蘿蔔素：類胡蘿蔔素可減少皮膚光損傷，有研究發現，番茄中的茄紅素，即可改善皮膚曬紅情形。

為何網路上常有人將檸檬、香菜、九層塔等食物列到美白黑名單中？張宜臻說明，最主要原因是這些食物含有呋喃香豆素，其具光毒性，當接觸到又立馬去曬太陽，就會引起類似曬傷後的紅腫、水泡等症狀，但都僅限接觸到的局部皮膚，若要飲食的話，則需吃極大量才有可能！因此強調，不要再用檸檬敷險，反而可能增加曬傷危機。

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