索馬利蘭醫護赴台學習 強化國家緊急醫療量能

索馬利蘭醫護到童綜合醫院，了解其國際轉送作業。（童綜合醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕童綜合醫院與台大醫院雲林分院合作，提供學習場域給來自索馬利蘭的8位急診醫護，參訪觀摩台灣緊急醫療應變系統，並協助指導完成相關緊急醫療救護訓練。

這次來台觀摩學習的4名索馬利蘭急診醫師與4名急診護理人員，主要是透過台大醫院雲林分院與財團法人國際合作發展基金會合作的「索馬利蘭公衛醫療緊急應變體系建構計畫」遠赴來台，我國希望藉此鞏固台灣與邦交國的關係，並培養索馬利蘭種子教師，促使8位醫護回國後能夠教授完善的緊急醫療應變給索國國人。

請繼續往下閱讀...

索馬利蘭醫護一行8人到童綜合醫院的參訪行程，台大醫院雲林分院急診醫學部李安阜醫師、雲林縣消防局沈柏佑與吳冠澄兩位高級救護技術員也同行協助。

童醫院急診醫學部主任黃泰霖全程陪同與介紹，並安排忚們了解緊急醫療的軟硬體與人力，同時參觀急診內外兒科、認識國際醫療中心，並且了解國際轉送作業等，希望藉此幫助強化索馬利蘭緊急醫療量能，完善到院前救護的各項處置。

黃泰霖表示，童綜合醫院在院前救護、緊急醫療、跨國轉送、嚴重外傷、急救教學等領域有卓越的表現，也獲得各界肯定，因此受到台大雲林分院委託協助辦理觀摩學習課程與行程，秉持著醫療不分國界的宗旨，希望能把醫療技術及經驗分享給其他國家的醫療人員，造福更多有需要醫療的民眾，一起為台灣外交盡份心力。

索馬利蘭醫護參觀救護車，並了解緊急醫療的軟硬體與人力。（童綜合醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法