50歲男排便「裡急後重」就醫發現同時罹腸癌、肺癌

衛生福利部苗栗醫院直腸外科主任鄭智元醫師籲請民眾重視定期篩檢，尤其高風險人群，應定期進行進行肺癌和大腸癌篩檢。（衛福部苗栗醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名50歲男子，出現上廁所肛門出血及有便意卻上不出來的排便「裡急後重」感覺，到衛生福利部直腸外科門診就醫，經接受肛門指診及大腸鏡檢查發現罹患直腸癌，再經進一步電腦斷層（CT）影像檢查，又發現他肺部有一結節並經切片檢查病理報告診斷罹患肺癌。男子獲知罹患雙癌，大受震驚，但經家人和醫療團隊支持鼓勵下勇敢抗癌。院方也啟動多專科團隊治療模式，評估後制訂治療計畫，決定採用同步治療策略，希望將治癒率提高至「最大化」。

衛福部苗栗醫院直腸外科主任鄭智元醫師表示，為提供癌症患者完整且全方位的最佳治療效果，部苗多專科治療團隊由腫瘤內科、胸腔內科、胸腔外科、直腸外科和放射腫瘤科跨科組成。經與病人及家人充份說明溝通後，先安排患者接受微創手術成功切除肺癌，接著依治療計畫同步進行肺癌術後輔助性化療與直腸癌前導性放射及化療方案，最後安排進行直腸癌切除手術。

請繼續往下閱讀...

該名男性病患向醫師吐露心裡感受，表示當得知同時罹患兩種癌症時，感到極度震驚和恐懼。但在醫療團隊耐心、詳盡解說的專業協助下，還有家人的支持和鼓勵，讓他決定勇敢面對。如今他感覺非常幸運，能擁有重返健康生活的機會。

鄭智元指出，此病例意外發現罹癌並及早治療，能獲得良好治療效果，凸顯並印證早期篩檢與治療的重要性。他強調，在當前醫療科技不斷進步的時代，癌症仍是全球健康的重大威脅，「早期發現、早期治療」是對抗癌細胞最好的辦法。

此外，苗栗醫院指出，肺癌和大腸直腸癌目前位居台灣癌症發生率的前兩名，每年奪走數萬人生命，提醒民眾應提高對這兩種癌症的認識並定期接受癌症篩檢；尤其是高風險人群，更應定期接受肺癌和大腸癌篩檢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法