健康網》紅西瓜清爽好處多！ 營養師：可降血壓、護心血管

營養師表示，紅西瓜有豐富的鉀離子，預防高血壓；茄紅素可維持攝護腺健康，降低心血管疾病發生率；維生素A可以增加抵抗力；瓜氨酸可以保護心血管；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天吃西瓜消暑解渴、清涼退火，爽口的大紅西瓜，除了高達90%的水分，還有其他營養。營養師雷小玲在臉書專頁「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文分享西瓜的營養素：有豐富的鉀離子，預防高血壓；茄紅素可維持攝護腺健康，降低心血管疾病發生率；維生素A可以增加抵抗力；瓜氨酸可以保護心血管。

紅西瓜4營養價值

鉀離子：豐富的鉀離子，能維持體內電解質平衡，幫助利尿，預防血壓升高。

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茄紅素：是屬於β-類胡蘿蔔素的一種植化素，可以幫助抵抗自由基，維持攝護腺健康，降低心血管疾病發生。

維生素A：對眼睛及黏膜有保護的作用，可以協助免疫系統的健康，增加身體抵抗力。

瓜氨酸：會在體內代謝產生一氧化氮（NO），可以幫助舒張血管，所以有降低血壓，保護心血管健康的功能。

雷小玲分享，西瓜多汁爽脆，是她夏季最喜歡吃的水果之一，尤其是花東的大紅西瓜，特別喜歡沙沙的口感。她提醒，西瓜若切塊來吃，一次的量大概八分碗就好，吃多了恐怕腸胃會不開心，而且糖份太多，恐怕會有血糖、血脂、體重飆升的問題！

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