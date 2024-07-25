健康網》提高基礎代謝助減重！ 增肌超重要 4招還你好身材

醫師提到，想要增加基礎代謝率，可透過運動，如有氧、增肌活動達到效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕肥胖與基礎代謝率高低有關！敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅說表示，當熱量攝取後，基礎代謝率低，會使攝取能量變成脂肪；基礎代謝率高者，吃進的能量，即便在休息狀態，還是容易將熱量消耗，不易形成熱量囤積。且正常健康情況下，基礎代謝率會隨著年齡增長，而有所下降，因此建議，做好飲食管理、運動，尤其增肌運動、充足睡眠，以及調節壓力，維持好身材又健康。

基礎代謝率低 熱量易變脂肪

陳榮堅臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」與Youtube分享，在這個熱量攝取爆炸的時代，體重控制，尤其所謂的減重，是現代文明非常重要的課題。控制體重與基礎代謝率息息相關，當熱量攝取後，基礎代謝率很低者，會使攝取的能量變成脂肪；基礎代謝率高者，吃進的能量，即便在休息狀態，還是很容易將熱量消耗，使其不易有不必要的熱量囤積。

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陳榮堅進一步提到，基礎代謝率是動態的，健康的人和生病的人基礎代謝率會有所不同。若以完全健康的人來說，基礎代謝率能夠提高，身體的代謝狀況會比較好。

正常健康情況下，基礎代謝率會隨著年齡增長，而有所下降。陳榮堅指出，若仍然和年輕時攝取一樣多的熱量，身體會開始無法代謝掉這麼多熱量，就容易導致體型橫向發展，變得越來越胖。因此建議做好提供4大要點，提高基礎代謝率：

●飲食：除了要有正確飲食觀念外，也可適度補充保健食品。不過要注意的是，在選擇保健食品時，應避免讓身體感到不適，若有疑慮可諮詢醫療團隊。

●運動：每天適度運動，除了有氧運動外，也要做一些增肌運動。

●睡眠：充足睡眠相當重要，建議每晚至少睡滿7小時。

●壓力：減少壓力可能不容易，但還是建議大家都能找到釋放壓力的方式。

增加基礎代謝率 增肌是1大重點

其中想要增加基礎代謝率，最重要的是增肌！陳榮堅舉例，當2人身高、體重相同者時，會因為體脂率高低，身型有所不同。體脂率低，表示基礎代謝率高，也就是身體肌肉量占比高，因此無時無刻都在適度燃燒能量；反之，體脂率高者，基礎代謝率低，吃進著熱量常常變成脂肪、贅肉囤積。

陳榮堅提醒，基礎代謝率因人而異，雖然仍有些標準值，但為了減重與體態著想，必須在健康範圍內提高。想辦法降低體脂率，增加肌肉量，不建議練成非常雄壯威武的肌肉量，因為隨著不小心過累，將訓練量降低實，非常容易轉換成脂肪。

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