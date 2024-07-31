8旬嬤肝腫瘤靠近心臟 栓塞+放療清除癌細胞

▲影像檢查顯示，患者的心臟和肝臟交界處長出2公分腫瘤（紅圈），經栓塞和放射治療後明顯縮小（紅圈）。（記者陳建志翻攝）

記者陳建志／台中報導

▲陳政國醫師提醒，C肝、肝硬化或肝癌患者，務必定期回診追蹤，若出現異狀才能及時治療。 （記者陳建志攝）

83歲廖姓婦人7年前因吐血、腹水緊急就醫，當時肚子腫脹，檢查後判斷是C肝導致肝硬化合併食道靜脈曲張，經藥物治療後病情好轉，不料去年初門診追蹤時，意外發現心臟旁長出2公分大肝臟腫瘤，考量手術或電燒風險太高，改採栓塞、放射治療，抗癌1年後證實清除癌細胞，讓她卸下心中大石。

▲陳政國醫師（左）提醒，C肝、肝硬化或肝癌患者，務必定期回診接受超音波檢查等追蹤，若出現異狀才能及時治療。（記者陳建志攝）

避免電燒損心臟 釀反效果

亞大醫院肝膽腸胃科醫師陳政國指出，患者早年感染C肝沒有持續追蹤治療引發肝硬化，導致原本經由肝臟回流到心臟的血液，因血管受阻改以側支循環方式，繞道食道靜脈回到心臟，因食道靜脈壓力過大，引起食道靜脈曲張、隆起，最後破裂出血，才會出現吐血、腹水等情形。

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醫療團隊先將食道靜脈結紮，並給予新型C肝口服藥物，肝硬化逐漸改善，腹水也逐漸吸乾，患者順利出院恢復正常生活，也聽從醫囑每半年都回診追蹤。

沒想到今年初，患者回診時，安排超音波檢查，發現在肝臟、心臟交界處新長出1顆2公分大的肝臟腫瘤，幾乎是貼在心臟邊緣處，因擔心肝臟腫瘤的生長速度極快，因此立即與家屬討論治療方式。

陳政國強調，一般來說，肝臟腫瘤仍以手術切除或電燒為優先，但因患者年紀大，手術過程及術後恐有肝衰竭的風險，若採用電燒，則因腫瘤位置靠近心臟，有可能在電燒過程中也燒到心臟，反倒引起更嚴重的反效果。

醫療團隊與家人討論評估後，決定先採取動脈栓塞治療，以導管將栓塞物堵住供應肝腫瘤血液的血管，讓腫瘤缺血壞死或縮小，之後再搭配放射治療逐漸殺死癌細胞，歷經長達1年、4次完整療程後，順利將癌細胞清除完畢，讓阿嬤放下心中大石。

陳政國提醒，無論是驗出C肝病毒，或曾經罹患肝硬化或肝癌的患者，即使病毒廓清後，仍無法完全免於肝癌風險，建議務必定期回診追蹤，萬一真的出現異常狀況，只要配合醫師建議，多能提供適切治療，千萬不要諱疾忌醫，以免病情惡化，難以收拾。

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