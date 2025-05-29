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健康 > 杏林動態

54歲才念大學 樂齡志工設計益智遊戲散播歡樂

2025/05/29 14:22

李綜合醫院舉辦快樂醫院活動，志工黃瑞玲與民眾開心玩樂齡益智玩遊戲。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院舉辦快樂醫院活動，志工黃瑞玲與民眾開心玩樂齡益智玩遊戲。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕大甲李綜合醫院62歲志工黃瑞玲，54歲才進入大學念兒童教育暨事業經營系，今（29）日醫院舉辦「端午節快樂醫院」活動，她用專業結合樂齡玩具，讓長輩們透過遊戲學習延緩失智，更強調「看到民眾遊戲中的笑容，是金錢買不到的。」

大甲李綜合醫院端午節快樂醫院活動在上午9時30分開始，社工與志工們在醫院大廳擺設積木、穿繩遊戲、疊疊樂等不同的益智遊戲，邀請民眾、看診的患者一起同樂，只要闖關遊戲過關，便分送1個志工手作的香包，讓民眾有玩又有拿。1名林姓阿嬤說，「活動很有趣，拿香包又有保平安的意思，很棒。」

帶領民眾玩樂齡益智玩遊戲的志工黃瑞玲，到大甲李綜合醫院擔任志工至少2年。她說，透過遊戲能增加長輩手部刺激，也可以訓練長輩手眼協調，在遊戲中延緩失智失能。她透露，高齡93歲的母親今年才過世，母親帶給她很大的精神支柱，在陪伴母親的過程，也是透過遊戲延緩失智與失能。

黃瑞玲表示，她原本從事木頭家具工作，擔任過採購業務、商品品管員，8年前去考保母證照，老師問她要不要再念書，她馬上答應，相隔30多年回到校園念中台科大兒童教育暨事業經營系，「我知道這一條路比較辛苦，不過，我要為自己勇敢一次。」進入校園後，她開始學習與18歲的同學相處，4年來，學習年輕人思維，改變自己的觀念。

黃瑞玲說，進入校園念書後，讓她更有話與孩子聊。因緣際會到大甲李綜合醫院擔任志工，就把在學校學到教導幼兒的專業知識，融合樂齡遊戲，教前來醫院看病的長輩玩遊戲。例如繪畫對長輩而言可能比較少接觸，帶著長輩遊戲、繪畫，自己也跟著長輩學習，看到長輩們的笑容，也重拾自己的自信與尊嚴。

李綜合醫院志工黃瑞玲（中）帶領志工團隊，自製香包與民眾分享。（記者張軒哲攝）

李綜合醫院志工黃瑞玲（中）帶領志工團隊，自製香包與民眾分享。（記者張軒哲攝）

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