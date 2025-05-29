抗藥性菌種倍增 奇美醫院負壓動物實驗室揭牌增研究量能

奇美醫院「負壓動物實驗室」由奇美醫院院長林宏榮（右）、台鋼集團會長謝裕民（左）一同揭牌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕新興傳染病、抗藥性菌種大幅成長，尤其CRE（碳青黴烯類抗生素抗藥性腸桿菌）近10年更成長至少5倍左右。奇美醫院與台鋼集團合作，斥資近600萬元，打造「負壓動物實驗室」今（29）日揭牌，將使感染症相關研究更安全，增加研究量能。

奇美醫院「負壓動物實驗室」歷經1年7個月的籌劃，由台鋼集團捐資建置，今天上午由奇美醫院院長林宏榮、台鋼集團會長謝裕民等人一同揭牌，除了支援院內既有的研究計畫，也開創台灣生醫科技發展的新局面，未來將與外部研究團隊合作，加速研究成果的臨床應用，期盼成為癌症、免疫學、感染控制等跨科別、跨領域的高階臨床研究平台，造福病人與社會大眾。

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林宏榮表示，全球經歷新冠肺炎疫情，接下來何時還會有新的傳染病發生，不得而知，奇美醫院一直致力深化研究能力，「負壓動物實驗室」能有效隔絕外部氣流，避免病原外洩，確保人員安全與穩定的實驗環境，同時提升實驗操作的準確性。此設施對於提升醫學研究具有關鍵的指標意義，更是南台灣少數擁有此高規格設施的醫療單位之一。

謝裕民指出，集團一直關注醫療與公共健康領域的發展，深刻理解研究環境對醫學進步的重要性，期盼透過具體行動落實企業社會責任，促進產業界與醫療界的深度合作。

奇美醫院內科部長湯宏仁說，近年來抗藥性菌種呈倍數成長，病人一旦感染，不僅很難治，還必須隔離，有時甚至需要長達2週才能解隔離，有了負壓動物實驗室，可使感染症研究更深、更廣，且菌種來自全國各地，未來也可分享研究成果，有助於相關治療，使病床運用更加具有靈活性。

奇美醫院「負壓動物實驗室」將使感染症研究更深更廣，也更安全。左為奇美醫院院長林宏榮、右為台鋼集團會長謝裕民。（記者劉婉君攝）

奇美醫院「負壓動物實驗室」由奇美醫院院長林宏榮（右5）、台鋼集團會長謝裕民（左5）等人一同揭牌。（記者劉婉君攝）

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