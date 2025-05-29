23歲移工遭機台捲斷左指 雇主冷靜處理 醫成功接回

阿里（右）左手無名指末節遭絞斷，感謝烏日林新醫院整形外科主任魏經岳（左）接回。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕太平區1名23歲印尼外籍移工阿里，來台3年在傳產工廠表現出色，有次打掃機台不慎誤觸開關，導致左手無名指末節瞬間捲入絞機，當場遭絞斷濺血，所幸雇主迅速撿起斷指並以冰水裝袋保存，送至烏日林新醫院進行顯微斷指重接血管縫合手術，歷經5小時手術成功接回斷指，意外也讓阿里見到9年未見的母親，母子在病房相擁而泣。

烏日林新醫院表示，阿里在4月3日值班產線時，左指瞬間遭絞機台捲入，由擅長顯微重建手術的整形外科主任魏經岳救治，進行顯微斷指重接血管縫合手術，5月拆線拔釘，阿里母子因工作忙碌9年未見，母親從宜蘭趕來烏日探望，母子在病房相擁而泣，不少醫護人員被感動到哭。

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阿里（中）與母親（左）9年未見，藉由意外讓母子在病床重逢。（烏日林新醫院提供）

魏經岳表示，斷指能否能重接關鍵在於傷口嚴重程度、缺血時間、患者年紀及處理品質，而顯微手術讓斷指恢復功能，進行重接血管縫合手術前，必須先把受損組織進行清創，保留正常組織後，再重新釘好切斷指骨，並修復甲床，最後藉由高階顯微鏡放大倍率進行血管及神經接合。

醫療團隊全神專注且精準縫合血管，阿里回憶起斷指經過，直呼「過程真的好痛」，相當感謝雇主冷靜封存斷指，讓他免於壞死與斷指命運，而與媽媽過去9年來僅用電話連繫，意外讓母子重逢讓阿里感動難忘，也重拾復健勇氣及毅力。

阿里左手無名指末節遭絞斷。（烏日林新醫院提供）

由於阿里抽菸多年，術後需避菸草尼古丁讓血管收縮、血流緩慢，嚴重影響手指末梢循環，經醫療團隊追蹤與護理，阿里斷指接合處恢復7成關節活動度，術後血液循環恢復良好，預防受傷部位壞死導致截肢。

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