三重6旬男做心電圖檢查突急性心肌梗塞 獲救重生感恩醫療團隊

新北市三重區便當店老闆蔡先生（右5）重生出院，與新北聯醫醫護團隊及議員李余典（右2）合影。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區一名64歲便當店老闆蔡先生，17日在新北市立聯合醫院三重院區進行運動心電圖檢查時，突失去呼吸心跳瞬間倒地，幸而現場的心臟內科醫師郭鈞育立即展開心肺復甦術，其他醫護人員也迅速協助進行電擊等急救措施，最終成功救回心跳與自主呼吸，經檢查，研判為急性心肌梗塞，實施心導管介入手術後，狀態恢復良好。

該名患者，不僅是餐飲業者老闆，更是一名熱心公益的社會貢獻者，尤其是前幾年新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情期間，在其他餐飲店家對醫院避之惟恐不及時，他卻積極無償且不間斷地提供愛心便當給新北聯醫的醫護人員，彰顯他對社會的責任感與愛心。

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不料，在醫院進行運動心電圖檢查時，卻突然失去呼吸心跳，瞬間倒地，剛好現場遇到心臟內科醫師郭鈞育立即使用心肺復甦術，其他醫護人員也迅速協助進行電擊等急救措施，最終成功恢復了患者的心跳與自主呼吸。經檢查，研判為急性心肌梗塞。主治醫師心臟內科黃崇誠立即實施心導管介入手術，建立必要的血管通路，在經過醫療團隊的精心治療後，逐漸恢復良好，僅兩天，於7月19日健康重生出院。

蔡先生表示，在醫院內發生的心肺功能停止事件，就在命懸一線之際，得到了醫療團隊迅速而有效的救治。新北聯醫展示了在急救與急性心血管病治療上的卓越能力，將永誌不忘醫護人員的英勇救命之恩，並繼續支持社會公益活動，回饋社會。

院長項正川強調，這次的事件再次彰顯醫療團隊的專業與協作能力，在面對患者生死攸關的時刻，每位醫護人員都發揮最大的努力與技術，成功挽救生命，同時也希望藉由這次的事件能夠提醒大眾，健康檢查的重要性與及早預防的必要性。

新北市立聯合醫院院長項正川（右6）代表醫護團隊獻花慶祝重生。（記者羅國嘉攝）

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