男子甲狀腺結節從2.5長到4公分大 手術切除揪出甲狀腺濾泡癌

台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯表示，甲狀腺癌初期沒有不適感，多半是透過醫師觸診或健檢才發現。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕何姓男子3年前健康檢查發現甲狀腺左側出現約2.5公分結節，因無明顯不適，僅定期到新陳代謝科門診追蹤，各項檢查數據都正常，曾做過2次穿刺也都判定良性，但結節逐漸長大到4公分，醫師建議轉診外科手術。經內分泌外科主任高國堯手術後證實罹患「微侵襲型甲狀腺濾泡癌」，採取自費隱藏傷口的甲狀腺手術，兼具美觀與健康。

台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，「甲狀腺癌」已列入台灣十大癌症，通常甲狀腺出現結節多屬良性，但建議發現結節還是要定期追蹤檢查，甲狀腺結節使用超音波檢查的準確度很高，必要時會穿刺檢查，但即使化驗是良性也不能掉以輕心，主要原因是甲狀腺濾泡癌的診斷較為困難，而且透過內視鏡或達文西器械實施甲狀腺手術，已不會留下長傷疤。

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何男因屬於初期癌症，癌症尚未擴散、轉移，但他困或為何穿刺2次都判定為良性，手術後病理檢驗卻是惡性？高國堯說，多數甲狀腺癌病人初期沒有不適感，多半是透過醫師觸診或健檢才發現。甲狀腺濾泡癌發生率僅次於乳突癌，判定方式必須外科手術完整切除腫瘤後，再由病理科醫生細切腫瘤，確認是否侵犯到血管或包膜，若無就是良性濾泡瘤，若有就是惡性濾泡癌。只靠術前細針穿刺或是手術中冰凍切片都很難下診斷，這類癌症比較容易經血行途徑轉移，常見轉移肺部或骨頭，務必當心。

何男因社交活躍，選擇採取自費隱藏傷口的甲狀腺手術，目前主流術式有「經口腔前庭」及「經乳暈、腋下手術」。何先生採用經乳暈、腋下手術切除左側甲狀腺，另外搭配３Ｄ放大內視鏡及喉返神經偵測系統提高安全度。

國健局統計，女性甲狀腺癌發生率在民國110年已經排名第4位，但致病成因不明確，目前歸因與體質、遺傳或輻射暴露有關。何男坦言工作壓力大，哥哥也有甲狀腺腫瘤問題，隨後也自費進行達文西手術切除甲狀腺。

高國堯指出，甲狀腺癌是相對單純且容易治癒的癌症，而且乳突癌與濾泡癌對放射碘的吸收都很好，這兩種癌症即使期別較嚴重，若接受根治性切除，術後再追加碘治療，都有很好的康復機會，加上現今手術方式進步，已經可以隱藏傷口，讓病人在健康與美觀上都能兼得。

內分泌外科主任高國堯利用達文西器械，施行甲狀腺切除手術。（慈濟提供）

超音波檢查甲狀腺結節的準確度很高，但醫師建議必要時要做穿刺檢查，即使化驗是良性也不能掉以輕心。（慈濟提供）

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