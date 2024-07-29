健康網》不要只會蔥蛋！ 農糧署推「4蔬菜」煎蛋超對味

農糧署表示，除了常見的菜脯蛋、蔥蛋、韭菜蛋外，也推薦4樣菜加入煎蛋中，也超對味；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕雞蛋超百搭，經常在餐桌上看到它的身影，其中蔥煎蛋，更是家家戶戶不可少的料理之一！農糧署表示，除了常見的菜脯蛋、蔥蛋、韭菜蛋外，金針菇、高麗菜、九層塔，以及櫛瓜煎蛋也超對味，推薦大家可以在家試著做做看。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，下為4道推薦煎蛋料理，準備所需材料後，將食材分別切成適當大小，與蛋攪拌調味，入鍋煎至半熟、再翻面煎熟，簡單家常菜就完成啦！

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●金針菇煎蛋：口感軟韌、富含纖維，需準備雞蛋4顆、金珍菇1包、蔥花少許，以及鹽1小匙調料。

●高麗菜煎蛋：口感脆嫩、富含維生素及鈣、磷、鉀等營養，製作前須準備雞蛋3顆、高麗菜130克、蔥花少許，以及適量鹽、胡椒調味。

●九層塔煎蛋：香氣升級、色香味俱全，事先準備雞蛋4顆、九層塔80克，於製作時，加入鹽1小匙、薑末少許、麻油1大匙。

●櫛瓜煎蛋：低升醣指數，減脂好夥伴。準備雞蛋3顆、節瓜1條、蒜末蝦仁一些，以及適量鹽、胡椒等調料。

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