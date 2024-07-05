奮戰子宮內膜癌 高齡產婦喜當2寶媽

▲康介乙醫師表示，子宮內膜癌病例10年來增加1倍，早期檢測、早期治療至關重要。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

43歲的小月（化名）結婚多年遲未懷孕，為了一圓當媽媽的夢想，6年前至不孕症門診求診，檢查後發現罹患子宮內膜癌第1期。她不願摘除子宮，在接受高劑量口服黃體素治療，搭配子宮內膜搔刮術，控制病情後，再經多次人工生殖治療，終於成功懷孕，目前已是二寶媽，並在完成生育計畫接受全子宮切除手術，以避免後續癌症復發的危機。

生育計畫完成 開刀切除全子宮

子宮內膜癌為女性第6大常見癌症，奇美醫院婦產部婦科主任康介乙表示，台灣近10年子宮內膜癌病例增加約1倍，子宮內膜癌可能發生於各種年齡層的女性，肥胖、高血壓、糖尿病，會使得子宮內膜癌的罹病率上升，荷爾蒙失調、遺傳基因、多囊卵巢綜合症、早來初經、太晚停經，也會增加其風險，預計到2044年，全球病例數量將增加約50%。

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康介乙提醒，子宮內膜癌第1期治療後的存活率可達到9成以上，因此，早期診斷、早期進行精準治療，對預後至關重要。建議要控制飲食及體重，維持健康的生活型態，而子宮內膜癌最常見的症狀為異常陰道出血，其他可能出現的症狀包括：陰道分泌物增多、骨盆腔疼痛、異常的子宮頸抹片檢查或腹部不適，若出現相關症狀，應儘速就醫診斷。

康介乙說，早期診斷有助於提高治癒率，但無論是哪一期，為徹底清除癌細胞，減少日後復發機率，都建議進行全子宮切除手術，然而，考量晚婚、癌症年輕化及部分病人希望保留生育功能的需求，團隊也會結合婦癌與生殖醫學科，制定生育保存的治療策略，包括荷爾蒙治療、凍卵技術和試管嬰兒技術等，讓病人在接受癌症治療後，仍有機會擁有自己的孩子。不過，相關的保留生育能力治療計畫，應在癌症治療開始前，由專業醫師團隊綜合評估和討論，以確保治療方案的安全性及有效性。

▲子宮內膜癌常見症狀為異常陰道出血，或是陰道分泌物增多、骨盆腔疼痛、異常的子宮頸抹片檢查或腹部不適，應特別注意；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（記者劉婉君攝）

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