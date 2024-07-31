「1傳17」傳染力超強！ 百日咳病例創5年同期新高

▲疾管署統計，今年累計有16例百日咳，為近5年同期新高，由於全球疫情上升，提醒民眾提高警覺，及時接種疫苗為最有效的預防方法。（記者邱芷柔攝）

記者邱芷柔／台北報導

▲百日咳是1種傳染力極高的疾病，若無疫苗保護，傳播速度極快；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

衛福部疾病管制署昨公布新增3例百日咳病例，為北部家庭群聚事件，指標個案是1名未曾接種百日咳疫苗的10多歲青少年，從發病到確診時隔7週，共匡列41名家庭及校園接觸者並進行預防性投藥，疾管署副署長羅一鈞指出，百日咳可達到「1傳17」，傳染力極高，今年已有16起病例，創近5年同期新高。

北部家庭群聚增3例 今年來累計達16例

疾管署防疫醫師林詠青指出，個案沒有潛在疾病，不曾接種過百日咳相關疫苗，6月上旬開始出現咳嗽症狀，後續咳嗽加劇，伴隨吸入性哮聲及呼吸中止情形，7月中旬因症狀未改善至醫院就醫，經檢驗通報於7月23日確診，從發病到確診相隔7週。

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林詠青說，個案家庭接觸有4人，6月下旬都有陸續出現咳嗽症狀，其中個案的父親、姊姊經採檢確診，目前3名確診個案症狀已緩解，另匡列37名校園接觸者，其中26人已接受預防性投藥，剩餘11人因颱風導致停班停課未能及時就醫評估是否需投藥及採檢，近日會完成相關程序，衛生單位也將進行健康監測至8月21日。

羅一鈞指出，百日咳可達「1傳17」，若無疫苗保護，傳播速度極快，國內兒童疫苗接種非強制性措施，但接種疫苗仍是預防百日咳最有效的方法。百日咳對5歲以下兒童尤其是6個月以下嬰幼兒更具威脅，5歲以下兒童的典型症狀包括超過2週的咳嗽伴隨流鼻水或發燒，持續咳嗽可能引發呼吸停止、抽搐或缺氧性腦病變，6個月以下嬰兒則可能出現重症併發症，主要為肺炎，甚至可能致命。

接種疫苗預防最有效 6月以下嬰感染恐重症

目前國內提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，及滿5歲至入小學前各接種1劑百日咳相關疫苗，接種完成率為97至98%。疾管署統計，今年國內累計16例本土百日咳，為5年同期新高，包括4起家庭相關群聚、共11例。2019年至2023年同期百日咳病例數分別為23、4、0、0、0例，每年病例數介於0至32例，以3個月以下嬰兒占51%最多。

羅一鈞提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，若有陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應及時就醫與診斷。

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