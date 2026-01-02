落實全民安全指引 台南麻豆新樓醫院辦急救競賽

義消參與急救技能競賽，考驗團隊合作，在高壓情境下施展心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的使用。（麻豆新樓醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕每一個人都可以成為英雄！為了提升台南市民的急救技能與意識，麻豆新樓醫院今天（2日）舉辦「新樓盃擬真情境叫叫壓電團隊合作競賽」，聚集醫護、南市消防局、南科企業及麻豆在地店家，共創「健康台灣」的美好願景，更是落實「台灣全民安全指引」手冊強調的全民國防、全島韌性，鼓勵每個人都具備應對突發事件的能力。

新樓醫院院長劉啓擧表示，救人是不分你我的「全民國防」，無論是專業醫護人員還是普通市民，這些急救技能、知識未來成為大家日常生活的一部分，讓救援變得平凡而偉大。

合辦競賽的南市消防局派出高級救護員與新樓醫院的急診醫師，親自教授參賽者如何在高壓情境下施展心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）的使用。透過生動的教學和實務演練，讓每位參賽者都能夠掌握急救技能，並在未來的緊急情況中自信施救。

新樓醫院的高階幹部也參賽。（院方提供）

劉啓擧說，打造「健康台灣」與「全民韌性」需要產業和大家一起合作，很多人覺得「國防」離自己很遠，但其實「全民國防」最重要的一環，就是當災害發生時，每個人都有自救與救助別人的能力。這次「叫叫壓電團隊競賽」強調「全民國防、全島韌性」，就是希望把急救技能變成像喝水一樣的日常本能。

南科的企業也派出員工組隊參賽，賽前訓練紮實，體現企業的社會責任，保障台南安全一起努力。參賽的麻豆店家則說：「每一個人都有可能成為被救的人，學習急救技能，才能在關鍵時刻伸出援手，這才是真正的健康台灣，也是台灣面對災害、甚至戰爭時，最令人安心的底氣。」

特別的是，即使競賽激烈，商家提供麻豆特色美食品嘗，讓參賽者感受團結一起的「麻豆精神」，放大就是全民國防精神。

麻豆新樓醫院今天舉辦急救技能競賽，落實全民國防。（醫院提供）

