癌細胞變身抗癌武器！科學家讓腫瘤「反噬」自身

基因編輯技術 ，開啟癌症治療新篇章；癌細胞示意圖。（圖擷取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕試想，如果能將癌細胞變成對抗癌症的武器，那會是怎樣的情景？美國賓州州立大學（Pennsylvania State University）的科學家們近期研發出一種創新療法，透過基因編輯技術「改造」癌細胞，讓它們反過來殺死腫瘤，為癌症治療帶來新曙光。

科學新聞網站《生活科學》（Live Science）7月8日報導，研究團隊利用一種稱為「雙開關選擇基因驅動」（dual switch selection gene drive）的技術，將兩個特殊的「開關」植入癌細胞中，如同在癌細胞內部安置「定時炸彈」。

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第一個「開關」會使改造後的癌細胞對特定藥物產生反應，反而加速生長，最終成為腫瘤中的主要細胞群。這時，第二個「開關」就會被啟動，釋放出毒素，毒殺周圍的癌細胞，猶如「引爆」腫瘤內部的炸彈，達到消滅癌細胞的目的。

研究團隊以非小細胞肺癌（NSCLC）為例，進行了實驗。非小細胞肺癌是最常見的肺癌類型，患者接受標靶藥物「艾瑞莎」（erlotinib）治療後，常出現抗藥性問題。賓州州立大學的研究人員將改造後的癌細胞植入患有非小細胞肺癌的實驗鼠體內，並施打「艾瑞莎」，結果發現改造後的癌細胞大量增殖，最終充滿整個腫瘤。接著，研究人員啟動第二個「開關」，這些改造過的癌細胞開始釋放毒素，成功毒殺周圍的癌細胞，最終讓腫瘤體積縮小至零。

這項研究成果讓科學家們興奮不已。參與研究的賓州州立大學生物醫學工程師普理查德（Justin Pritchard）表示：「許多晚期腫瘤難以治療，是因為我們缺乏有效的藥物標靶。而這個新方法，則為我們提供了一個全新的思路，可以改造癌細胞本身，讓它們成為對抗腫瘤的利器。」

未參與研究的癌症藥理學家高曼（Aaron Goldman）也表示：「這項技術非常新穎，我從未見過類似的方法。」他指出，現有的基因編輯療法大多著重於改造免疫細胞，而非直接改造癌細胞。

儘管這項療法目前還處於動物實驗階段，但其展現出的潛力，已讓科學家們對未來充滿期待。賓州州立大學團隊正積極測試該療法對其他癌症和治療方法的效果，並成立新創公司，希望能早日將這項技術應用於臨床，為更多癌症患者帶來治癒的希望。相關研究成果7月日日發表於《自然生物科技》（Nature Biotechnology）期刊。

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