限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
竹縣萬名長者免費健檢 7/17起開放預約
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今（2024）年長者免費健康檢查將在下週三（17日）開放預約，限額1萬名，只要是設籍在新竹縣65歲以上的長輩和55歲以上的原住民鄉親都可以向縣府合作的9家醫院報名。
縣府表示，55歲以上原民是指1969年9月30日以前出生鄉親，65歲以上縣民是指1959年以前出生的民眾。
請繼續往下閱讀...
縣府社會處長陳欣怡說，縣府每年用公益彩券盈餘分配基金辦理多項社會福利，長者免費健檢就是其中1項。即日起受理預約，從8月1日起到9月30日期間完成檢查。
合作的醫院有：台北榮民總醫院新竹分院、新竹臺大分院生醫醫院竹東院區、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院以及林醫院共9家醫療院所。
長者免費健檢的項目包括：胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）以及量測腰圍等，每人補助以1次為限。但要特別注意的是，已做過健保署成人健檢的人仍可參加縣府長者免費健檢，只是檢查項目不得重複，若超次、重複，受檢者必須自行負擔費用。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應