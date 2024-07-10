竹縣萬名長者免費健檢 7/17起開放預約

竹縣萬名長者免費健檢將從下週三（17日）起開放預約，有別於如圖醫院進入社區的簡單基礎檢查，預約到的長輩將可到9間特約醫院做更精細的健康檢查。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今（2024）年長者免費健康檢查將在下週三（17日）開放預約，限額1萬名，只要是設籍在新竹縣65歲以上的長輩和55歲以上的原住民鄉親都可以向縣府合作的9家醫院報名。

縣府表示，55歲以上原民是指1969年9月30日以前出生鄉親，65歲以上縣民是指1959年以前出生的民眾。

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縣府社會處長陳欣怡說，縣府每年用公益彩券盈餘分配基金辦理多項社會福利，長者免費健檢就是其中1項。即日起受理預約，從8月1日起到9月30日期間完成檢查。

合作的醫院有：台北榮民總醫院新竹分院、新竹臺大分院生醫醫院竹東院區、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院以及林醫院共9家醫療院所。

長者免費健檢的項目包括：胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）以及量測腰圍等，每人補助以1次為限。但要特別注意的是，已做過健保署成人健檢的人仍可參加縣府長者免費健檢，只是檢查項目不得重複，若超次、重複，受檢者必須自行負擔費用。

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