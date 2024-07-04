汪建民驚爆肺腺癌4期》肺癌蟬聯癌王！ LDCT早期揪出

低劑量電腦斷層檢查有助於早期發現肺癌。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人汪建民不菸不酒，卻驚傳罹患肺腺癌4期。近日衛福部也公布最新國人10大死因報告，肺癌持續居於癌症死亡率第1位，個案的死亡率高，存活率低，與診斷的期別有關，顯現出肺部篩檢的重要性，因此整理低劑量電腦斷層（LDCT）之方式、補助對象等，供民眾參考。

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為什麼要進行肺癌篩檢？

台北市政府衛生局表示，據國民健康署108年癌登資料，第1期肺癌5年存活率達9成以上，到了第2期還有接近6成，第3期則下降不到3成，甚至到第4期才就醫，5年存活率僅約1成。因此肺部篩檢是為了在尚未出現病徵前提早發現，提高治癒的機會，降低死亡率，當出現病癥，像是久咳不癒，通常已是晚期，較難治癒。

肺部篩檢是為了在尚未出現病徵前提早發現，提高治癒的機會，降低死亡率，當出現病癥，像是久咳不癒，通常已是晚期，較難治癒。（圖取自shutterstock）

什麼是低劑量電腦斷層檢查？

衛生局說明，一般肺癌診斷可靠胸部X光、正子攝影、電腦斷層掃描等方式，而低劑量電腦斷層（LDCT）是電腦斷層掃描的一種，屬非侵入性檢查，無需注射顯影劑，輻射暴露量較低，過程僅需5分鐘，就可以完整掃描整個肺部，是目前醫學證實可作為篩檢肺癌的檢查，有機會找到早期肺癌進而安排治療，減少晚期肺癌發生比例，降低重度吸菸者肺癌死亡率2成。

肺部X光、電腦斷層和LDCT差異

針對3者差異，衛生局說明，電腦斷層掃描是種特殊的X光攝影，將X光環繞照射特定身體部位，再經過電腦處理，形成一張張的器官截面影像；LDCT是電腦斷層掃描的一種，但輻射暴露量較低，僅約常規電腦斷層掃描的1/5，約等於20-25張胸部X光片的輻射暴露。

LDCT補助對象

有下列任一肺癌風險因子且具健保身分之民眾，每2年1次胸部低劑量電腦斷層攝影檢查。

●具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

●具重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包／年以上，仍在吸菸或戒菸未達15年之重度吸菸者。若有吸菸情形，應同意接受戒菸服務。

LDCT排除對象

國健署提醒，若為以下任一情形者，不建議進行，出現5-7情形者，建議循正規醫療流程就醫：

1.懷孕中，減少輻射暴露。

2.過去12個月內胸部曾接受過電腦斷層檢查（為減少輻射暴露）。

3.領有肺癌之重大傷病證，應定期回診。

4.無法接受胸腔穿刺或手術者，無法透過篩檢早期治療。

5.無法閉氣等原因致無法完成掃描程序者。

6.過去1個月內有不明原因之咳血，恐為疑似肺癌徵兆，建議就醫。

7.過去1個月內的胸部X光檢查顯示有明顯可疑肺癌病灶，恐為疑似肺癌徵兆，建議就醫。

8.過去1年內有不明原因之體重減輕超過6公斤，恐為疑似癌症徵兆，建議就醫。

篩檢、預防都重要

國健署提醒，篩檢並不能預防癌症發生，必須從關心及照顧自己做起，養成健康的方法，提供顧肺4招：

●戒（戒菸）：戒除菸癮，遠離菸的危害。

●護（防護）：鼓勵身邊親友戒菸，並避免暴露於二手菸環境，面對油煙、空污等風險因子，應進行自身防護。

●警（警訊）：若發覺身體警訊，包括：持續咳嗽且未見好轉、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲、持續胸痛且有惡化情形、聲音沙啞、骨關節疼痛、無預警的體重下降、食慾不振等，應儘早就醫。

●篩（篩檢）：身體若有異狀，並符合肺癌篩檢條件的民眾，請儘快接受篩檢，降低肺癌的威脅。

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