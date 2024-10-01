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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》比真正蛋塔好吃？ 營養師分享「麵包蛋塔」食譜

2024/10/01 08:31

薛曉晶分享，「麵包蛋塔」材料簡單、做法不難，且比市售蛋塔健康。（圖取自營養師薛曉晶臉書專頁）

薛曉晶分享，「麵包蛋塔」材料簡單、做法不難，且比市售蛋塔健康。（圖取自營養師薛曉晶臉書專頁）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕比蛋塔還好吃！營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享自己與小孩的日常，有天帶兒子回診，結束後買了蛋塔給小孩吃，不料兒子一吃便愛上，但薛曉晶跟兒子說：「這種高熱量的東西，偶爾吃一次就好喔」。但看兒子念念不忘，於是動手做了「麵包蛋塔」，沒想到得到的反饋是「比市售的蛋塔還好吃！」。

「麵包蛋塔」食譜

準備材料：去邊吐司2片、雞蛋2顆、牛奶、糖、棉花糖或乳酪。

製作方法：

1.將雞蛋打散後，加入體積1/2的牛奶與糖，將吐司放進去泡軟。

2.一片吐司鋪在烤盅，另一片剪成4份後圍住邊緣。

3.倒入剩下的蛋液，可以加上棉花糖或乳酪。

4.烤箱預熱，將烤盅放進去，下面加100cc的水。以150度烤20分鐘，等水烤乾後，再烤10分鐘讓表面上色即可。

●小提醒  薛曉晶說，冷掉後會雖然會縮小一點，不過味道不會變，還是很好吃哦！

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