選對健檢項目 早期發現癌病變

▲圖1：胸部X光發現的腫瘤，往往很大或可能已轉移出去。（照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

肺癌大腸癌胰臟癌 易延誤發現

●案例1：定期胸部X光檢查，發現肺癌仍太晚

50多歲的李先生門診聽完報告後，驚訝地提到：「我不是每年照胸部X光，怎麼還會肺部長了3公分的腫瘤？」原來他一直以為定期照X光追蹤，就不用擔心肺癌了。

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實務上，X光看得出來的肺腫瘤，通常腫瘤需超過1公分，再者，身體的氣管、骨頭、脂肪等組織也會影響X光的判讀，因此當胸部X光發現肺部腫瘤時，通常腫瘤都大到一定程度，甚至可能發生癌症轉移的情形（圖1）；如有家族史，建議可使用低劑量電腦斷層（LDCT）進行肺癌的早期篩檢。

●案例2：糞便潛血正常真沒事？大腸鏡追蹤更切實

60多歲的王先生，連續2次大便潛血都正常，今年至醫院做了第1次高級健檢，大腸鏡檢查發現大腸癌第1期。王先生的孩子們聽完報告後說：「爸爸每2年1次的糞便潛血檢查都連續正常，怎麼還會罹患大腸癌？」原來，糞便潛血檢查中可能會呈現假陰性（圖2），意思是檢驗結果是正常（陰性），但實際上是異常（陽性）。為使更切實追蹤糞便潛血的結果，建議3-5年可進行1次大腸鏡檢查，透過大腸鏡檢查瞭解瘜肉或癌病變情形。

▲圖2：糞便潛血檢查需留意假陰性問題。（照片提供／余宜叡）

●案例3：致死率最高，胰臟癌難發現

50多歲的李女士每年都安排健康檢查，這次腹部超音波檢查發現胰臟超過1公分的腫瘤，她提出疑惑：「每年都有做腹部超音波，為什麼沒早一點發現胰臟腫瘤呢？」原來，胰臟在身體深處，受到腹部脂肪與腸氣影響，常常不易看得很清楚，建議透過腹部電腦斷層或核磁共振等方式，以獲得較精準的檢查結果，更早發現胰臟異常情形（圖3）。

▲圖3：電腦斷層或核磁共振，有助早期發現癌症。（照片提供／余宜叡）

依個案生活、職業與家族史選項目

預防癌症，掌握最佳治療時機，建議民眾可與健檢中心團隊或家庭醫師討論健檢項目，醫師能依據個案生活、職業與家族史狀況提供合適方案，唯有選對合適的健康檢查，才能早期發現癌病變，早期介入與處置。

（作者為員榮醫院社區醫學部主任暨穩糖減重門診醫師）

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