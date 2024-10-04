張友驊滑倒》跌倒成長者死因第2位 肌力訓練預防跌倒

名嘴張友驊昨（3）日出門散步，不慎滑倒受傷送醫。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現年69歲的政論名嘴張友驊在昨（3）日傍晚與妻子在北市信義區散步時，疑似不慎滑倒，頭部重擊地面，失去生命跡象，目前仍在醫院搶救。

警消表示，在昨日晚間，張友驊與妻子在住家附近散步，張友驊不慎踢到花圃，跌倒且頭部受重擊。妻子連忙向警方求助。警方同時請救護人員同時抵達。救護人員發現張友驊已失去生命跡象。現場實施心肺復甦與AED，雖心肺復甦但仍無意識。

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名嘴張友驊昨（3）日出門散步，不慎滑倒受傷送醫。（資料照）

衛福部表示，據衛生福利部110年死因統計顯示，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第2位（每10萬人24.3人）。造成跌倒的多重危險因子包括身心功能下降、疾病、多種藥物同時服用、不安全的環境以及穿戴或使用不適合的鞋子或輔具等。近年來因疫情影響，長輩待在家中時間變長，導致活動量減少、肌力下降或居家環境安全與否，都是潛在的風險，而透過長者或由親友協助檢核居家環境安全與增加長者體能訓練，就能避免許多看不到的危險。

透過新科技 自我評估行動、認知、視力等能力

衛福部國健署參考世界衛生組織（WHO）「長者整合性照護指引」（Integrated care for older people，ICOPE），推動「長者整合性照護評估」，因疫情關係，為提升線上自我評估的便利性，今年建置「長者量六力」Line官方帳號，根據6大指標進行評估，並分析去（110）年參與評估的7萬多名長者資料，異常個案人數最多依序為行動功能（7.7%）、認知功能（4.1%）及視力障礙（3.3%），此3項指標亦與跌倒息息相關，建議可由家屬協助或長者自行檢視評估，及早發現跌倒的風險：

1. 行動能力：非常擔心自己會跌倒？過去一年是否曾經跌倒？坐著時，必須抓握東西才能從椅子上站起？（任1項答是，則須注意）

2. 認知功能：最近一年來，是否有記憶明顯減退的情形？（答是，則須注意）

3. 視力：您的眼睛看遠、看近或閱讀是否有困難？若有，過去一年內是否曾接受視力檢查？（第2項是否接受視力檢查，答否，則須注意）

若評估後的結果顯示異常，可於回診時請教醫師，或是參考健康資訊與社區資源，及早發現失能的風險因子，就能及早預防。

全面防跌：環境改善 運動也有用

根據國民健康署106年「國民健康訪問調查」分析長者室內發生跌傷的地點依序為臥室（35.6%）、客廳（30.8%）、浴室（17%），除定期至醫院檢查身體外，透過環境安全、規律運動等日常生活，就能降低長輩在家中跌倒的風險，國民健康署整理出以下「居家環境3部曲」與「運動3處方」，讓危險因子無所遁形：

「居家環境3部曲」營造安全的居家環境，預防跌倒的發生：

1. 充足照明：室內燈光如樓梯、廚房及流理台等具備充足照明。

2. 居家防滑：地毯踏墊下方加上防滑墊、樓梯階梯邊緣加上夜光防滑條、浴室地磚防滑處理及室內保持乾燥，都可以降低滑倒的風險。

3. 輔助扶手：樓梯、床邊、浴室與馬桶等安裝扶手輔助站立。

「運動3處方」增加長輩身體適能，以下動作請重複做10次：

1. 肢體柔軟度訓練（雙肩旋轉：雙肩往前與往後旋轉；腳踝運動：腳平放地板，將腳尖往上提起，靜止10秒後再放下）。

2. 平衡訓練（墊腳運動：手扶椅背，腳尖、腳跟輪流上提）。

3. 肌力訓練（每項動作請維持10秒）

平躺抬臀：雙腳屈膝，將腰部往上抬起；

站姿腿後抬：手扶椅背，輪流將腳往後抬起；

坐姿抬腳：坐在椅子上，輪流將雙腳抬起；

坐姿踏步：坐在椅子上，做踏步動作。）

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