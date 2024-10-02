台中明颱風假！多數醫院正常門診 中榮開颱風特別門診

台中醫院3日上午院內流感專區服務暫停。（台中醫院提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕山陀兒颱風逼近，因氣象署預估台中市明日符合停班課標準，台中市晚間8點宣佈明天停止上班上課，台中將連放2天颱風假，包括中國醫藥大學附設醫院及台中醫院均門診正常服務，台中榮總則特別開設88個颱風門診服務民眾，中山醫學大學附設醫院部份科別也有開門診服務。

台中市受山陀兒颱風影響，繼7月凱米颱風連放兩天颱風假以來再見「颱風假連莊」，明天再停班停課，連放兩天颱風假，顧及民眾就醫需求，中國附醫包括各門診、急診、住院、健檢、血液透析及檢查作業（除核醫檢查及正子檢查以外）等各項服務，「皆正常運作」，若遇不可抗力因素取消，將電話提前通知。

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台中醫院原訂3日上午院內流感專區服務暫停，但醫院一般門診上午及下午均正常看診（部分門診停診），夜間全面停診；停診科別包括家醫科旅遊醫學門診、心理師治療評估、健康促進大樓3樓門診體檢與醫療大樓11樓健檢中心暫停，但仍可領取健檢報告；此外，急診、住出院、開刀、生理檢查室業務照常辦理；病歷等各項申請業務於17:30後暫停服務。

台中榮總則依規定停止正常門診，為便於病人因病無法中斷藥物，另開設颱風特別門診，開設88個颱風門診，夜診停止門診；若明日下午5點後如有醫療需求，可前往急診就診。

中山附醫11個科別門診有開，夜間全面停診，住院及急診服務正常。

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