加入特搜隊精進救人技能 嘉義長庚護理師獲金獎

何秀慧參與特搜隊各項訓練。（嘉義縣消防局提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義長庚醫院護理師何秀慧熱愛急救工作，去（2023）年加入嘉義縣消防局特搜救助醫療團隊，精進急救護理技能，9月與醫療團隊代表嘉義長庚醫院參加醫院評鑑暨醫療品質策進會舉辦的國家醫療品質獎「擬真情境類」競賽，獲得金獎，今天嘉義縣消防局長蔡建安前往醫院恭賀「特搜之光」，感謝何秀慧為緊急醫療救護的貢獻。

醫策會於9月舉辦的國家醫療品質獎「擬真情境類」競賽，是以高逼真度的情境模擬設計，讓團隊實際操作流程，體驗學習處理病人的臨床技能、醫療團隊的合作與溝通技巧，改善臨床行為並提升病人安全；獲獎團隊運用臨床情境案例於15分鐘內展現臨床技能，展現醫療團隊合作與溝通技巧。

請繼續往下閱讀...

何秀慧說，自己從事護理工作25年，自己對臨床工作很有興趣，有22年在急診室服務，在臨床或各情境中團隊學習很重要，團隊也為了比賽訓練很久，很感謝團隊一同合作努力，獲得金獎。

何秀慧去年8月加入縣消特搜救助醫療團隊，她認為特搜救助醫療與醫院臨床救護有很大差異，醫院設備齊全、環境安全，但特搜救助會面臨各種不同情境，且設備不多，必須具備應變、處理能力；她說，自己經常到山區醫療站支援，曾在阿里山遭遇在飯店倒下，送來時已無生命跡象的患者，緊急進行急救，也曾在送下山的過程中搶救病患，讓病患恢復生命跡象。

蔡建安表示，何秀慧是特搜隊成員，在各項訓練均到場、全勤參與，全心投入護理工作，恭喜她能獲得全國重大醫療競賽金獎；嘉義長庚醫院表示，感謝嘉義縣政府、消防局長期支持醫院，很榮幸能與縣消合作成立特搜救助醫療團隊，透過訓練精進醫療技術，搶救生命。

何秀慧與特搜隊伙伴。（嘉義縣消防局提供）

嘉義長庚醫院護理師何秀慧（右4）是嘉義縣特搜隊成員，她與醫療團隊參加國家醫療品質獎「擬真情境類」競賽，獲得金獎。（記者林宜樟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法