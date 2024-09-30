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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》「皮蛇」繞身體一圈就會致命？ 醫：只是謠傳

2024/09/30 20:15

陳榮堅指出，帶狀皰疹容易在免疫力低下時發作，因此維持良好的生活習慣、規律的運動和均衡的飲食是有效的預防措施；示意圖。（圖取自shuttestock）

陳榮堅指出，帶狀皰疹容易在免疫力低下時發作，因此維持良好的生活習慣、規律的運動和均衡的飲食是有效的預防措施；示意圖。（圖取自shuttestock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間常流傳「皮蛇繞身體一圈就會致命」的說法，但這其實是一個錯誤的謠言。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師在其臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」中表示，所謂的「皮蛇」其實是帶狀疱疹的俗稱，是水痘病毒再度復發的結果。

陳榮堅解釋，小時候感染水痘後，病毒會潛伏在神經節內，當免疫力下降時，病毒便可能重新活化，進而導致帶狀疱疹的發生。帶狀疱疹具有一定的傳染性，會透過飛沫和體液傳播。對於未曾感染過水痘或未接種過疫苗的人，如果接觸到帶狀疱疹患者的飛沫或水泡中的體液，可能會因此感染水痘。

如何預防帶狀疱疹？陳榮堅指出，帶狀疱疹容易在免疫力低下時發作，因此維持良好的生活習慣、規律的運動和均衡的飲食是有效的預防措施。此外，針對適齡者，經醫師評估後接種帶狀疱疹疫苗，也是一個有效的預防方法。

隨著現代醫學的進步，現今已有預防帶狀疱疹的疫苗及有效的治療藥物，因此帶狀疱疹導致死亡的機率極低。然而，陳榮堅提醒，若發生帶狀疱疹，仍需及時尋求醫療協助，避免出現嚴重的併發症。

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