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健康網》海帶芽4大好處一次看！ 營養師：3種人慎用

2024/10/05 07:30

營養師分享海帶芽的4大好處，幫助減重、增強免疫力、降膽固醇、維持甲狀腺功能等；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享海帶芽的4大好處，幫助減重、增強免疫力、降膽固醇、維持甲狀腺功能等；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道「海菜類食物」對身體有很多好處嗎？數位營養諮詢專家錢靜蓉在臉書專頁「Emma營養師-錢靜蓉 營養保健。親子育兒。生活分享。」發影片分享海帶芽的4大好處，幫助減重、增強免疫力、降膽固醇、維持正常新陳代謝等。不過，她也提醒，有甲狀腺功能異常、過敏體質，以及消化不良的人要小心食用。

海帶芽4大營養價值及好處

●β-葡聚醣：海藻中含有β-葡聚醣，可通過減緩消化過程來幫助穩定血糖，從而控制食慾。此外，海帶芽的熱量相對較低，適合納入「體重控制」飲食計劃中。

●益生元：海藻中所含的多酚和多醣類纖維具有益生元的特性，有助於支持腸道健康，增強免疫系統，抵抗病原體，並促進有益腸道菌株的生長。

●抗氧化劑：研究顯示，海藻中的多酚可能會影響葡萄糖和脂肪的分解與吸收，有助於降低總膽固醇和血糖水平。

●富含多種維生素和礦物質：海帶芽是自然食物中少數富含「碘」的選擇，碘對於維持甲狀腺功能和正常新陳代謝至關重要。

3種人慎用 避免引起身體不良反應

●甲狀腺功能異常者：由於海帶芽含有高濃度的碘，對於甲狀腺功能亢進或已有甲狀腺疾病的人來說，過量攝入可能會加重病情。

●過敏體質者：某些人可能對海藻類食物產生過敏反應，應避免食用。

●消化不良者：由於海帶芽纖維含量較高，消化不良者應適量食用，以免引起腹脹或不適。

最後，錢靜蓉也分享了海帶芽的食譜「涼拌海帶芽」，她表示，這是一道健康且營養豐富的沙拉，適合大多數人食用，而且做法也非常簡單，只要6樣食材、3步驟就能完成。

●食材：白醋30cc、醬油30cc、糖15g、洋蔥1/4顆、乾海帶芽20g、蒜頭4顆。

●步驟：

1.處理洋蔥：切絲、冰鎮。

2.處理海帶芽：汆燙、冰鎮、瀝乾水分。

3.拌合：加入洋蔥絲、蒜末、醬汁、麻油適量。

營養師親自示範涼拌海帶芽做法，只要6樣食材、3步驟就能輕鬆搞定。（圖擷取自錢靜蓉臉書）

營養師親自示範涼拌海帶芽做法，只要6樣食材、3步驟就能輕鬆搞定。（圖擷取自錢靜蓉臉書）

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