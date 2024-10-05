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健康網》出現「4症狀」恐是腸病毒！ 醫：常引起喉嚨痛

2024/10/05 20:01

胡皓淳說，腸病毒有時會導致胃腸道症狀，包括腹瀉和嘔吐；圖為情境照。（圖取自freepik）

胡皓淳說，腸病毒有時會導致胃腸道症狀，包括腹瀉和嘔吐；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開學後，腸病毒又開始流行了！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，腸病毒的常見症狀有，孩童可能輕易就發燒到38-39°C；喉嚨痛和口腔潰瘍；手掌、腳底和臀部出現皮疹，並且可能伴隨著搔癢或紅腫；腹瀉和嘔吐，並且伴隨著腹痛和不適。

發燒

胡皓淳表示，發燒是腸病毒最常見的症狀之一，患者很輕易就有可能燒到38度，甚至39度。這種發燒通常是腸病毒感染早期的信號，尤其在兒童中更為明顯。

喉嚨痛和口腔潰瘍

胡皓淳提到，腸病毒感染常常會引起喉嚨痛，並伴隨口腔內部出現小的潰瘍。這些潰瘍可能會讓患者，吃東西和喝水時感到痛苦，特別是吃酸性或辛辣食物時更為明顯；口腔潰瘍也可能擴散到喉嚨和嘴唇，造成不適。所以如果孩子無故食慾不佳，也可能是腸病毒喔！

皮疹

胡皓淳指出，皮疹也是常見症狀，通常會出現在身體的不同部位，如手掌、腳底和臀部，並且可能伴隨著搔癢或紅腫。皮疹的形狀和顏色會因人而異，有時會形成小的水泡。

腹瀉和嘔吐

胡皓淳說，腸病毒有時會導致胃腸道症狀，包括腹瀉和嘔吐。這些症狀通常會在發燒，和其他症狀後出現。腹瀉可能會持續數天，並且會伴隨著腹痛和不適，嘔吐也可能會出現，恐會影響患者的飲食和水分攝取。

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