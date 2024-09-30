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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

10/1「流+新」雙開打！ 施打對象、廠牌、副作用一次看

2024/09/30 16:38

10/1起，新冠JN.1疫苗及公費流感疫苗將同步分2階段開打；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

10/1起，新冠JN.1疫苗及公費流感疫苗將同步分2階段開打；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋冬為呼吸道疾病好發季節，疾管署日前宣布，新冠疫苗與公費流感疫苗，將自今（113）年10月1日起分兩階段開打。究竟此次公費對象為何？新冠、流感疫苗有何廠牌？同時施打新冠與流感疫苗是否會有副作用？《自由健康網》幫民眾整理有關公費疫苗施打懶人包。

Q1：公費疫苗實施對象？

今年公費新冠疫苗與流感疫苗同步開打，第一階段10月1日起適用，對象均是醫事及衛生防疫相關人員；65歲以上長者；55歲以上原住民；安養、長照等機構受照顧者及其所屬工作人員；滿6個月以上至高中職、五專一至三年級學生；孕婦；6個月內嬰兒父母；幼兒園、托育機構及居家托育人員等；具有潛在疾病者，包括19至64歲高險慢性病人、BMI（身體質量指數）大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者；禽畜相關及動物防疫人員。

第2階段則是11月1日起開放接種，流感疫苗適用對象為50至64歲無高風險慢性病成人，新冠疫苗則是滿6個月以上民眾。

新冠及流感接種計畫對象及開打時程。（疾管署提供）

新冠及流感接種計畫對象及開打時程。（疾管署提供）

Q2：公費新冠疫苗介紹、廠牌？

疾管署表示，COVID-19疫苗係不活化疫苗，10月1日起提供世界衛生組織（WHO）於今（113）年4月26日針對COVID-19疫苗建議使用的JN.1抗原成分。此次公費新冠疫苗主要是使用莫德納JN.1疫苗。

Q3：公費流感疫苗介紹、廠牌？

疾管署說明，我國使用的疫苗係依世界衛生組織（WHO）每年對北半球建議抗原成分之流感疫苗，其保護效力與國際各國狀況相同。三價流感疫苗包含3種不活化病毒株，即2種A型（H1N1及H3N2）及1種B型（Victoria），四價流感疫苗另新增1種B型不活化病毒株（Yamagata）。今年使用之疫苗適用於2024-2025年流行季。

今年提供之公費疫苗共有5家廠牌，各廠牌之效果與安全性均同。民眾可接種任一種符合適用年齡建議之疫苗，其中僅東洋製造的疫苗屬細胞培養疫苗，其他4家皆為雞胚胎蛋培養疫苗。

113年公費流感疫苗列表。（疾管署提供）

113年公費流感疫苗列表。（疾管署提供）

Q4：「左流右新」一起打 擔心副作用？

疾管署說明，根據以色列團隊針對醫學中心醫療照護人員，在2022-2023年接種流感和新冠疫苗的分析研究結果顯示，同時打新冠和流感疫苗者，與只打新冠疫苗者的身體反應相似，都有約一半出現注射部位的局部症狀，也都有約1/4出現頭痛、肌肉痠痛、疲倦等全身性症狀，且症狀多數不超過48小時，因此不必過於擔心。

Q5：新冠、流感疫苗合約院所？

為避免民眾選擇接種院所時混淆，疾管署製作4款布條提供地方衛生局及疫苗合約院所使用，「橘色款」宣導新冠、流感疫苗開打；同時提供新冠及流感疫苗的院所設計「藍色款」；僅提供流感疫苗院所為「紫色款」；僅提供新冠疫苗院所為「綠色款」。

新冠、流感疫苗開打，宣導款布條為「橘色款」，院所掛「藍色款」布條提供兩種疫苗。（疾管署提供）

新冠、流感疫苗開打，宣導款布條為「橘色款」，院所掛「藍色款」布條提供兩種疫苗。（疾管署提供）

掛「紫色款」布條院所提供流感疫苗，掛「綠色款」布條提供新冠疫苗。（疾管署提供）

掛「紫色款」布條院所提供流感疫苗，掛「綠色款」布條提供新冠疫苗。（疾管署提供）

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