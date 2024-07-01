北市加碼補助6項成人健檢項目 籲年滿40定期健檢

台北市成人健康檢查加碼補助6項目。（記者江采蓁攝）

〔記者江采蓁／台北報導〕根據衛生福利部最新公布的統計資料顯示，台北市2023年十大死因中，慢性疾病即佔據了7項，衛生局今（1）日宣布，將攜手北市立聯合醫院提供成人健康檢查外再加碼補助6項檢查，即日起至10月31日至聯醫各院區（松德院區除外），接受政府補助之成人健康檢查，即可免費檢查尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及CA-199腫瘤標記，價值約1000元，補助名額有限用罄為止。

國民健康署目前提供年滿40歲以上民眾每3年1次的成人預防保健服務，包括基本問卷調查、身體檢查、血液生化檢查（GOT、GPT、肌酸酐、血糖、總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇）、驗尿及健康諮詢等項目。

請繼續往下閱讀...

台北市衛生局長陳彥元表示，為照顧市民健康，衛生局攜手聯醫提供成人健檢外再加碼6項檢查，凡設籍北市40至64歲市民符合「成人預防保健服務」檢查資格，即日起至10月31日至聯醫各院區（松德院區除外），接受政府補助的成人健康檢查，即可免費享有尿素氮、尿酸、糖化血色素、全血細胞計數、甲狀腺刺激素及CA-199腫瘤標記等6項加碼補助項目，補助名額有限用罄為止。

藝人高伊玲「鴨子」也分享，40歲被認為是人生的高峰期，通常要兼顧事業及家庭，因此照顧好自身的健康相當重要，像她是演員常因拍戲導致作息不正常，為了保持身體健康，平時就會有定期健康檢查的習慣，像政府補助的成人健康檢查，裡面的項目就有包含常見的血糖、血壓、膽固醇、肝腎功能及體重腰圍的檢查，她鼓勵民眾一定要善加利用。

此外，為配合衛福部2025消除C肝政策，台北市也提供45至79歲（原住民提前至40歲）終身一次B、C型肝炎篩檢，即日起至12月31日，只要到成健特約醫事機構完成「成人預防保健服務」或「B、C型肝炎篩檢」即可至「台北健康養成記」官網參加「揪團做健檢，好禮獎不完」健檢登錄活動，每月將抽出25名千元禮券的幸運得主，若是7、8月就完成檢查並登錄，可加碼抽3000元的早鳥好禮，與親友一同組團參與還有機會獲得加碼團體獎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法