產科醫師拜最多！奇美醫院攜手宮廟宣導孕產安全

奇美醫院孕產安全宣導發送1000個「安產御守」，由廟方主委曾麗莉（圖）代為過爐加持。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南奇美醫院今（5）天攜手開基臨水夫人媽廟共同宣導孕產安全，現場發送1000個訂製款「安產御守」。奇美醫院院長林宏榮表示，此次創新的跨界合作不僅是醫療界先例，還具有深遠的社會意義，將醫療與民間信仰結合，也展現當地宮廟對社會責任的積極參與。

響應年度病人安全週，奇美醫院今天在臨水夫人媽廟設攤宣導孕產安全，有媽媽帶著小朋友特地前來參與活動，並向當初接生醫師致謝。林宏榮說，長輩常說：「也著神，也著人。」意味著很多事情的完成，除了盡力完成人所能及之外，也會尋求民間信仰的協助。

請繼續往下閱讀...

奇美醫院加護病房主治醫師陳志金分享同仁妻子面對生產遇到困難時，親自到臨水夫人媽廟祈求順產，最後母子順利度過難關。婦產部主治醫師徐英倫也透露，與其他產科醫師經常前往廟裡祈求產婦和胎兒健康，於是促成此次跨界合作，是國內首次醫學中心與臨水夫人媽廟合作，期借助傳統信仰的力量宣導孕產安全，讓病人安全的推廣走入社區，更加貼近人心。

林宏榮強調，奇美極力守護孕產安全，除了產前檢查、新生兒預防注射，奇美醫院更是高危險妊娠、產後大出血、早產兒、嬰幼兒急重症的後送醫院；此次能夠結合民間信仰，強化社區對孕產安全的認識和重視，以及提升孕產婦在醫療過程中的安全信念，不僅具象徵意義，也能更深入社區，讓更多家庭感受到醫療與信仰的結合所帶來的身心靈上的支持，意義非凡。

家長（右1）特地帶著小朋友前來參與奇美醫院孕產安全宣導活動，並向當初接生醫師致謝。（記者王姝琇攝）

台南奇美醫院攜手開基臨水夫人媽廟共同宣導孕產安全。（記者王姝琇攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法